Fran Beltrán ha ganado el premio Estrella de Galicia al mejor jugador del Celta la pasada temporada. El madrileño se ha impuesto en la votación final de los aficionados a Iago Aspas y sucede en el galardón al peruano Renato Tapia, vencedor la pasada temporada. “He tenido los minutos que he querido siempre. Creo que he crecido en muchas facetas, pero aún me queda mucho y tengo que seguir así. Intentar mejorar y trabajar para ello. Al final, uno tiene que intentar ser mejor cada día. Creo en esa filosofía”, declaró el pivote.

Beltrán compartió el premio con sus compañeros de vestuario y los aficionados que se lo han otorgado. “Este premio no quiere decir que has estado bien durante unos partidos. Quiere decir que has rendido y hecho tu trabajo durante una temporada entera”, valoró el medio centro, que agradece los votos recibidos: “Solo puedo dar las gracias por toda la gente que hay detrás y también ve el trabajo que hacemos los mediocentros. No siempre tiene que ser Iago. Ya sabemos cómo es él, un grandísimo jugador. Se lo podía haber llevado él y otros compañeros, como Aidoo, que han hecho muy buena temporada. Aquí somos un equipo y hemos venido a trabajar y apoyarnos unos a otros”.