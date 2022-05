Aunque era un secreto a voces, el portero Matías Dituro hizo oficial ayer que no seguirá en el Celta. El club le comunicó que no entraba en los planes de futuro de la entidad. El futbolista fue el encargado de hacerlo oficial. Lo hizo en su cuenta de Instagram donde dejó un mensaje en el que decía que “hoy fue mi último partido. Fue un honor vestir la camiseta del Celta esta temporada. Le doy gracias principalmente a mi familia, mi mujer y mis hijos que estuvieron a mi lado en cada momento apoyándome y acompañándome siempre, haciendo un esfuerzo enorme. Al club por la oportunidad, a mis compañeros por el cariño que me brindaron, al cuerpo técnico, a los aficionados, a los utilleros, médicos, kinesiólogos, nutricionistas, cancheros y a todos los empleados de este club! Muchas gracias por todo, y les deseo lo mejor la próxima temporada!”, aseguró el meta. Coudet dijo que no había sido un partido fácil porque mucha gente sabía que no seguiría.