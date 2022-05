El Celta B afronta uno de los encuentros más importantes del curso. Recibe el conjunto de Onésimo Sánchez al Racing de Ferrol (Balaídos, 20.30 horas) en un duelo clave en el que los celestes se proponen apuntalar su clasificación para el play-off de ascenso a Segunda División en la penúltima jornada del campeonato regular.

El filial aborda el choque con una holgada de cuatro puntos frente a sus principales perseguidores, que necesitan ganar sus respectivos encuentros para mantener la posibilidad de dar alcance a los celestes en la última jornada.

Al grupo de Onésimo le basta con una victoria para certificar, por segundo año consecutivo, su presencia en la fase de ascenso, para la que su rival de esta noche ya está matemáticamente clasificado. El empate no clasifica de modo matemático a los celestes, que cuentan con un nutrido grupo de perseguidores. Tres equipos, el Badajoz, el UD Logroñés y el Rayo Majadahonda, le siguen los pasos con 56 puntos, cuatro menos de los que contabiliza el grupo de Onésimo. Si los celestes no logran la victoria esta noche sus rivales, todavía tendrían la opción de darles caza en la última jornada, en la que el conjunto vigués visita la cancha del SD Logroñés, duodécimo clasificado, sin opciones de descenso ni ascenso, al que ya no le va nada en juego.

Pero los chicos de Onésimo no quieren deja nada al azar y se han exigido sellar hoy otra temporada histórica de un equipo al que el preparador vallisoletano ha logrado sacarle de nuevo un gran rendimiento.

Para el Racing de Ferrol, el choque supone poco más que un trámite. Con 66 puntos en su casillero, el conjunto que dirige Emilio Larraz ya tiene prácticamente asegurada la tercera plaza. Los departamentales tienen una remota opción de arrebatar la segunda plaza al Deportivo, pero para ello necesitarían ganar los dos encuentros que restan y que el equipo herculino no sume un solo punto en las dos jornadas finales.

Aunque al Racing le vaya mucho menos en el envite, el equipo ferrolano no va a dar esta noche ningún tipo de facilidades a un Celta B que seguramente tendrá que acercarse a su mejor versión para llevarse los tres puntos. Cabe recordar que en el duelo disputado en la primera vuelta en A Malata los departamentales golearon a los celestes (5-0), con tantos de David Castro, Joselu, Alayeto, David Rodríguez y Nathan.

Onésimo cuenta esta noche con la importante baja de Gabri Veiga, segundo máximo goleador del equipo, con 9 dianas. El centrocampista porriñés ha viajado a Valencia con el primer equipo y apunta a titular en Mestalla. La baja de Veiga se suma a la del defensa central Carlos Domínguez, que también estará a las órdenes de Eduardo Coudet frente a los valencianistas.