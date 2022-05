Renato Tapia fue la gran novedad del Celta en Granada. El centrocampista peruano fue titular ante los rojiblancos por primera vez en lo que va de 2022. Además, completó los noventa minutos y firmó una actuación destacada muchos meses después. Su última aparición en el once inicial había sido el pasado 17 de diciembre en Balaídos ante el Espanyol. Desde entonces se habían disputado quince encuentros ligueros en los que Tapia se quedó en el banquillo en dos, estuvo fuera de la convocatoria en tres y participó de manera residual en los otros diez. En total, apenas 175 minutos, una cifra muy baja para el que está considerado el jugador número doce del equipo.

El propio mediocentro reconoció al término del encuentro del domingo que le había costado terminar en buenas condiciones el duelo ante los nazaríes. “Normalmente entro cinco, diez o quince minutos y no es lo mismo que jugar los 90 minutos”, aseguró el internacional peruano, que no obstante señaló que para él lo importante es el colectivo. “Independientemente de cómo me vaya a mí, me interesa el equipo”, zanjó.

No está siendo una temporada sencilla para Tapia después de su primer gran año en España. Titular durante prácticamente todo el ejercicio pasado, en el presente se ha visto relegado a la suplencia con la irrupción de Fran Beltrán. Coudet, poco dado a variar sus alineaciones, ha apostado por el de Seseña junto a Denis Suárez en la sala de máquinas, y eso deja sin sitio al sudamericano.

Sus números son sensiblemente inferiores a los de la pasada campaña. En lo que va de curso, el pivote defensivo apenas acumula 1.230 minutos en Liga repartidos en 25 partidos. Hace un año estos mismos datos se dispararon hasta los 2.709 minutos en 32 choques.Además, fue titular en todos ellos, algo que no ha conseguido este año. Llama la atención, por ejemplo, que desde hace doce meses sume incluso más minutos con su selección nacional que con el Celta en lo que es casi un caso único en el fútbol español.

El Celta, que no ha recibido ni una sola oferta formal por el jugador desde que llegó al club en verano de 2020, lo ha puesto en el mercado a la espera de poder conseguir una plusvalía con su venta. Hay que recordar que Tapia desembarcó a coste cero tras finalizar su contrato con el Feyenoord neerlandés y su cotización se ha disparado. Según la web especializada Transfermarket, su tasación alcanza los diez millones de euros, aunque llegó a ser del doble hace menos de un año tras su buen hacer en su campaña de debut en Vigo.

Con contrato hasta junio de 2024, el club vigués podría aceptar una oferta inferior a la de su actual tasación. El jugador tampoco vería con malos ojos cambiar de aires ahora que ha perdido la titularidad con Coudet y sabedor de que tiene opciones de disputar el próximo Mundial de Catar. Precisamente el torneo de selecciones puede ser un gran aliado del Celta a la hora de que se pueda revalorizar el futbolista. Perú jugará la última repesca clasificatoria a partido único con Australia o Emiratos Árabes Unidos, representantes de Asía.