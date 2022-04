Hace poco más de una década la afición del Granada puso precio a la cabeza de Iago Aspas tras una dura falta a Roberto Fernández en la ida de la promoción de ascenso que acabó con la cara del portero nazarí magullada. La hinchada granadina calentó la vuelta empapelando la ciudad con cárteles que ofrecían 100.000 dólares de recompensa por el pellejo del joven delantero moañés (por aquel entonces suplente en el equipo de Paco Herrera), convertido de la noche a la mañana en el principal blanco de las iras de la encerrona (con lluvia de piedras a la llegada del autobús a Los Cármenes) que se le tendió al Celta. El Granada se llevó la eliminatoria en los penaltis, privando al cuadro celeste de la posibilidad de luchar por un sueño que llevaba persiguiendo cuatro años.

Pero el fútbol siempre concede revanchas y no tardó en proporcionarle al Celta la ocasión de tomarse el desquite. Y Aspas ha sido el encargado de que la venganza del Celta se sirviese en plato frío. De ser el jugador más denostado por la afición nazarí, el moañés se ha convertido en su peor pesadilla. Y no es para menos porque el delantero celeste ha convertido al cuadro granadino en una de sus víctimas predilectas en estos años. No hay más que ver sus números para comprobarlo. Aspas le ha marcado al Granada 6 goles en 10 compromisos ligueros; es decir, que necesita menos de dos partidos para marcarle un gol. A estos seis encuentros en Primera División hay que sumar otro en dos enfrentamientos en temporada regular en la categoría de plata y uno más, con el Sevilla, en una eliminatoria a doble partido en la Copa del Rey. El Granada es el equipo de LaLiga que mejor se le da la astro céltico tras el Sevilla, la Real Sociedad y el Barça.

Luis Milla, referente del centro del campo del Granada, se refería al moañés como el gran peligro del Celta para el partido del domingo. “Es un futbolista diferencial, determinante y uno de los mejores jugadores de la Liga, como lleva demostrando desde hace mucho tiempo”, declaró el medio centro. Milla opina que el Celta debería estar por plantilla mejor clasificado y cree que el Granada va a necesitar de su “mejor versión” para llevarse un partido que necesita ganar a toda costa.