El entrenador del Celta, Eduardo Coudet, se felicitó del “gran partido” que realizó su equipo en San Mamés y de la convincente victoria lograda frente al Athletic Club (0-2) en un encuentro en el que según explicó el conjunto vigués “retomó su identidad”.

“Es que lo del otro día (en alusión al partido en el campo del Espanyol) no fue un reproche ni nada por el estilo. En este equipo vamos todos juntos de la mano y en el último partido nos dijimos que estos no éramos nosotros y que debíamos retomar nuestra identidad. Hoy lo hicimos e hicimos un gran partido contra un gran rival y en un estadio más que complejo en la historia del Celta”, destacó el técnico argentino.

Coudet añadió que “ojalá” los tres puntos sumados en ‘La Catedral’ sean “los de la permanencia”, pero recordó que a pesar de haber “alcanzado un número importante de puntos” les restan seis partidos que deben encarar “de la misma manera que hoy. Eso es lo que camos a hacer en lo que nos resta para acabar la Liga”.

“Esos seis partidos los tenemos que disputar igual que hoy y dar la misma importancia que le hemos dado en este partido. No podemos relajarnos porque es nuestra identidad jugar de esta manera. La tenemos que sostener hasta el final del torneo”, incidió el entrenador del conjunto vigués que se mostró feliz de que el Celta haya recuperado su mejor versión en un partido de tanta exigencia. Estaba contento Coudet porque el Athletic apenas había comprometido a Dituro: “Casi no nos han generado. Es un rival de cuidado. Cada balón parado.... cada vez veía más grandes los que venían. Tienen mucha gente alta. Contrarrestamos bien todas las facetas. Hicimos un muy buen partido”.

El preparador argentino descartó que las sustituciones –ayer agotó los cinco cambios, algo que no suele ser habitual– no tuvieron nada que ver con posibles problemas físicos que comprometiese la presencia de alguno de sus futbolistas en el próximo partido que deben afrontar: “Nada grave en los futbolistas que participaron. Los que más tocaditos teníamos eran Santi Mina por culpa de un golpe y Cervi que se estaba cargando el aductor en el segundo tiempo. Los dos salieron del campo en buenas condiciones. No creo que tengamos problema para contar con ellos para el partido del miércoles”.