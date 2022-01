La selección de México sufrió en Kingston ante Jamaica pero en apenas dos minutos, del 81 al 83, consiguió darle la vuelta al marcador adverso gracias, en buena medida, a tener un jugador más sobre el campo, y sigue en puestos de acceso directo al Mundial de Catar en la zona Concacaf. El defensa del Celta, Néstor Araújo, disputó los 90 minutos y fue uno de los más destacados del combinado azteca, sobre todo al conseguir frenar a la estrella local, Michael Antonio, delantero del West Ham. El que se quedó sin minutos fue Orbelín Pineda.

Jamaica se adelantó en el marcador al inicio de la segunda mitad gracias a un tiro libre ejecutado por Johnson. A partir de ahí, México se fue al ataque, aunque lo hizo sin crear excesivos problemas al conjunto caribeño. Fue entonces cuando el seleccionador ‘Tata’ Martino hizo cambios y modificó el ataque con Jesús Manuel Corona y Henry Martín, que se unieron a Alexis Vega y le dieron la vuelta al partido en un par de minutos.

Con esta victoria, México llega a los 17 puntos gracias a cinco triunfos, dos empates y dos derrotas. Se mantienen terceros en la clasificación del grupo a un punto de Estados Unidos y a dos de Canada, mientras que por detrás Panamá se sitúa en posición de repesca a tres puntos de los aztecas.

Restan todavía cinco partidos para la finalización de esta fase, prevista para marzo. Los próximos partidos de México serán ante Costa Rica (de domingo a lunes) y Panamá (de miércoles a jueves) en casa. De ganar ambos compromisos, la selección mexicana dará un paso de gigante en sus aspiraciones mundialistas. Está previsto que los dos jugadores del Celta tengan minutos en dichos encuentros. Lo que no está claro es que ambos lleguen en condiciones al partido del próximo sábado en Balaídos ante el Rayo Vallecano. Orbelín Pineda todavía no ha debutado con el equipo de Coudet, pero Néstor Araújo es uno de los fijos en defensa, por lo que de no llegar en plenas condiciones tendrían que ocupar su lugar el colombiano Jeison Murillo o el canterano Carlos Domínguez. El que estará sí o sí será Aidoo una vez superadas sus molestias.

El que también jugó a última hora de ayer con su selección fue el peruano Renato Tapia, que al igual que sus compañeros mexicanos afronta en estas dos semanas de parón partidos de clasificación para el próximo Mundial. El pivote celeste, indiscutible para el seleccionador Ricardo Gareca, salió de inicio en la visita a Colombia, partido que se estaba disputando al cierre de esta edición. El siguiente compromiso será ante Ecuador en Lima en la madrugada del martes al miércoles, con lo que llegará sin problemas para entrar en la convocatoria que ofrezca Coudet el viernes.