Es una de las anécdotas más llamativas de la jornada en Primera División. Sucedió cuando Iago Aspas anotó el segundo gol céltico en la recta final de la primera parte. En la retransmisión televisiva de Movistar pincharon a la cámara que enfocaba a la zona ocupada por aficionados célticos en una de las gradas laterales bajas del Sánchez Pizjuán. Pequeña avalancha de celebración y entre los cuerpos asoma uno vestido con camiseta del Deportivo. Posteriormente se identificará en la espalda el dorsal 7 de los tiempos de Lucas Pérez.

La imagen sorprende. Algunos aficionados dudan y otros confirman lo que se ha visto, ya incluso con capturas, en las redes sociales. Incluso los programas radiofónicos a nivel nacional comentan el misterio y Movistar cuelga un pequeño vídeo. Ya en esos minutos, especialmente durante el descanso, comienza a surgir la teoría de que se trata de una despedida de soltero. Otros aficionados célticos presentes en el Pizjuán lo confirman. Y finalmente el programa Galicia en Goles de la Radio Galega entrevista tras el partido al protagonista, que disipa cualquier interrogante.

Lo más extraño de la jornada: un hincha con la camiseta del Deportivo celebrando el gol de @aspas10 en el Sánchez-Pizjuán. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/OCaHIF1lHg — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) 22 de enero de 2022

“Caso o vindeiro doce de marzo”, concreta el aficionado, que se llama Jacobo. “Onte cheguei derreado de traballar e non estaba a miña moza. Estaban os meus amigos, que me colleron e me meteron no AVE. Viñemos a Sevilla pensando en ir ao partido pero houbo problemas coas entradas. Esta mañá pecháronme os ollos e puxéronme a camisola. Antes do partido unha parella viunos e lles fixo gracia. Conseguíronnos entradas e alí desfrutamos”.

“En canto saín xa me comezaron a dicir que toda a xente estaba falando diso”, comenta sobre su súbita popularidad. “Mira, xa lle collo cariño á camiseta. Antes non a quería, agora creo que vou quedar con ela. Ao final do encontro estabamos agardando á xente do clube, que nos ían facer unha entrevista pero a seguridade dixo que tiñamos que saír. Pasámolo ben e incluso os afeccionados do Sevilla falaban connosco”.