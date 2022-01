Eduardo, el Chacho, Coudet no puso ayer reparos a la derrota encajada por el Celta en el Reale Arena, que atribuyó a la falta de fondo de armario que impide a su equipo rendir a la altura de las expectativas que su fútbol genera en algunos partidos. “La forma de jugar del equipo en algunos partidos genera expectativas y eso está bien, pero la realidad es que no nos sobra nada y cuando hay dificultades nos cuesta y quedamos en evidencia, como ha pasado en estos dos últimos encuentros”, declaró tras el partido el entrenador del Celta, que volvió a situar el objetivo para la temporada en curso en una confortable salvación. “Nuestro objetivo es conseguir la permanencia sin pasar apuros”, reiteró.

El preparador argentino lamentó que en los últimos días haya tenido que echar mano de futbolistas que no estaban en su mejor estado de forma debido a las exigencias del calendario y al brote de COVID que azotó al grupo a la vuelta del parón navideño que ha trastocado la preparación del equipo. “Estamos muy justos. En estos partidos hemos tenido que utilizar gente que no estaba al cien por cien, pero no tenemos más”, apuntó.

Eduardo Coudet valoró, pese a las dificultades sufridas, que su equipo estuviese con vida hasta los minutos finales del choque. “Veníamos a un estadio muy difícil, contra un gran equipo. Un equipo que se hace muy fuerte en casa con su gente. Sabíamos que íbamos a tener dificultades o que nos iban a poner en dificultad”, dijo el técnico céltico, que pasa página y piensa ya en el siguiente compromiso liguero frente a Osasuna. “Creo que este equipo puede generar más, que podemos jugar de otra manera. No son excusas, tenemos que estos diez días aprovecharlos para emparejarnos nuevamente en todos los aspectos”, apostilló.

El Chacho reconoció, por último, la falta de claridad de su equipo en el Reale Arena. “No hemos sido claros, eso sí soy consciente, no hemos sido claros en el juego, en la generación de situaciones y no nos queda otra que trabajar”, concluyó.