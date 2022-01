Eduardo, el Chacho, Coudet espera con impaciencia el resultado de los test a los que hoy van a ser sometidos los jugadores del Celta aquejados de coronavirus para conformar la expedición que esta mañana viajará a Sevilla para medirse por la tarde al Betis en el Benito Villamarín. El entrenador celeste no sabrá hasta entonces de quiénes podrá disponer. A esta hora de la tarde, solo los lesionados Augusto Solari y Thiago Galhardo estaban descartados para el choque contra los de Manuel Pellegrini. “Hemos tenido que improvisar en el día a día, pero no hay habido casos complicados”, ha desvelado el preparador celeste en la rueda de prensa previa al choque. “Esta ola de contagio del virus ha sido más leve en cuanto a síntomas que la anterior. Le ha pegado más fuerte a los que no lo habían tenido antes. Los que ya lo había pasado estaban asintomáticos”, ha explicado.

El técnico ha indicado que, debido a esta circunstancia, ha tenido que echar mano de varios chicos del filial en los entrenamientos, y no ha descartado la posibilidad de que algunos vayan convocados en función del resultado de los test a los que hoy se someterán los jugadores del primer equipo que ha contraído COVID. “La necesidad hace que tengamos que contar con ellos y que nos ayuden desde el lago que puedan. Esa es la realidad. Son chicos que ya se han entrenado acá en su mayoría y esta urgencia nos lleva a, a los mejor, tener que usarlos”, ha observado. “Vamos a ver cómo salimos parados de los test, pero seguramente vamos a tener gente afuera. Es el partido que más dificultades vamos a tener para iniciar de la temporada”, ha subrayado. Eduardo Coudet guarda el mayor respeto hacia el Betis y su técnico, Manuel Pellegrini, a quien le une una estrecha amistad y que le ha ganado los dos partidos en los que se han enfrentado en LaLiga. “Es un partido distinto para mí. Normalmente no quieres cruzarte con él, pero se ha dado así. Pero no considero que tenga una cuenta pendiente. Fueron dos buenos partidos y los ganaron ellos”, ha apuntado. “Queremos ganar. Nos vamos a enfrentar a un gran equipo y a un gran entrenador, a un equipo que viene haciendo las cosas muy bien, que va a estar, con mucho público. Es una visita difícil”, ha precisado. A Eduardo Coudet no le consta, por otra parte, que el Celta haya liberado alguna de sus plazas extracomunitarias para poder inscribir al mexicano Orbelín Pineda. “No estoy al tanto, pero por ahora creo que no se ha librado ninguna plaza de extracomunitario”, ha afirmado.