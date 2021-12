La plantilla del Celta cierra el año a la baja

El Celta ha llegado prácticamente al ecuador de una temporada que hasta el momento está dejando más dudas que certezas, aunque bien es cierto que en los dos últimos partidos del año el equipo ha ofrecido una mejor versión. Su irregular rendimiento le está lastrando en la Liga, donde por ahora tiene que ver más hacia abajo que a los puestos nobles de la clasificación, pero también le golpea en otros aspectos menos futbolísticos. Según el portal especializado Transfermarkt, referencia en todo lo relativo a traspasos de futbolistas, la plantilla del Celta cotiza a la baja. Y no poco. Respecto al pasado mes de junio, los 21 jugadores que conforman el primer equipo han perdido un 15% de su valor conjunto, pasando de una tasación de 141 millones de euros a la actual de 121 millones.

Esta reducción en el valor de sus activos, que es orientativo pero que muchos directores deportivos de todo el mundo han reconocido que utilizan a la hora de negociar un traspaso, se debe fundamentalmente a los pobres resultados del equipo en los primeros meses del presente ejercicio, sobre todo en casa, donde apenas suma dos victorias en diez partidos disputados en la presente campaña.

La asignación de un valor de mercado concreto es fruto de varios coeficientes aplicados a cada jugador. Se tienen en cuenta factores como la calidad del futbolista, su edad, los años de contrato que tiene por delante, su posición, su capacidad mediática o si recientemente estuvo presente en algún traspaso.

Solo Kevin sube su valor respecto al anterior estudio de mercado

Llama la atención que entre los 21 jugadores que tiene en nómina el Celta, solo hay uno que sube su cotización. Kevin Vázquez vio incrementada su tasación en 200.000 euros, fijándose ahora su valor en 1 millón de euros redondo. El resto de jugadores mantiene su precio estimado (siete futbolistas) o sufre un bajón (doce futbolistas). Lo que no varía respecto al último estudio de mercado, elaborado por la misma web el pasado mes de junio, son los dos jugadores que más valor tienen dentro de la plantilla.

Coudet optimiza el toque de atención Leer más

Renato Tapia repite como el jugador por el que el club podría sacar más tajada, aunque su precio cae por segundo mercado consecutivo. El del peruano es un caso de lo más atípico. Llegó libre a Vigo en el verano de 2020 con un valor de 2,5 millones que en pocos meses y dado su gran nivel mostrado sobre el campo elevó hasta los 20 ‘kilos’, una subida de récord sin apenas comparación en el fútbol español. Sin embargo su valor bajó hasta los 18 millones hace unos meses y se sitúa ahora en los 15. Lo que parece evidente es que el Celta generará una gran plusvalía si decide venderlo en los próximos años.

Show more

Santi Mina, que empata con Tapia en la cabeza, mantiene una cotización de 15 millones de euros, algo inferior a la que tenía hace dos años y medio cuando llegó a Vigo procedente del Valencia en la operación que llevó a Maxi Gómez al equipo che. El uruguayo, que hasta el momento cae en todos los duelos individuales con el delantero vigués, perdió la mitad de valor en este tiempo, pasando de los 40 millones en los que estaba tasado por aquel entonces a los 20 actuales.

Hay diez equipos más caros en Primera

Completan los puestos de honor de futbolistas más valiosos del plantel Brais Méndez (14 millones) y Fran Beltrán (12 millones). Ambos centrocampistas mantienen su cotización respecto al mes de junio. Sus buenas actuaciones en el plano individual hacen que no les perjudique la dinámica del equipo, aunque se quedan lejos de su valor máximo histórico. En el caso del de Mos es de 20 millones y en el del ex del Rayo es de 18 millones.

La primera bajada importante entre los futbolistas con más valor de mercado es la de Denis Suárez, que pasa de 12 a 10 millones de euros. En su caso está lastrado por lo poco que le queda de contrato -apenas año y medio- y el hecho de que el club lo haya puesto públicamente en el mercado.

Otro que sigue cayendo es Iago Aspas, aunque en este caso su depreciación atiende únicamente a razones biológicas. El genio de Moaña, que sigue arriba en la tabla de goleadores en la competición nacional y es el director del ataque celeste, ya ha cumplido los 34 años. Lejos quedan aquellos tiempos en los que su cotización alcanzó los 25 millones de euros.

Los siguientes en el escalafón pertenecen a la línea defensiva. Javi Galán mantiene los seis millones de euros de valor con los que llegó a Vigo, mientras que Murillo, Aidoo y Araújo se sitúan en los cinco millones. El colombiano y el mexicano han perdido dos millones de cotización, mientras que el central africano se mantiene estable.

En los cuatro millones de euros se ubican Hugo Mallo y Franco Cervi, que han bajado un 20% su precio de traspaso estimado, y justo después llega la mayor caída de un futbolista de la primera plantilla celeste. Okay, al que su buena media temporada en el West Bromwich le había situado en un valor de siete millones de euros, ha caído hasta los 3,5, lo que significa que ha perdido la mitad de su valor. Esto es debido a múltiples factores, entre los que destacan la mala Eurocopa que realizó con Turquía y la ausencia de minutos en lo que va de presente campaña. El Celta está abierto a negociar un traspaso en este mes de enero, pero parece lógico pensar que la cantidad no será demasiado elevada y a buen seguro no recuperará lo invertido en él años atrás.

Okay ha perdido un 50% de su valor de mercado y Rubén Blanco un 30%

Con el mismo precio que el internacional otomano se sitúa Rubén Blanco, al que la suplencia en favor de Dituro le ha hecho bajar un 30% de valor hasta los 3.5 millones actuales. Es su cotización más baja de los últimos dos años.

El resto de futbolista, con la excepción comentada de Kevin, también mantienen o bajan su valor. Solari (3 millones), Galhardo (2), Baeza (2), Nolito (1,2), Fontán (1), Kevin (1) y Dituro (1) completan los valores de mercado del primer equipo celeste. Echando la vista al filial, el jugador más caro para Transfermarkt es Gabri Veiga con 1,5 millones.

El Celta se mantiene en la zona media de LaLiga en cuanto al valor de su plantilla. El conjunto entrenado por Eduardo Coudet se sitúa en la undécima posición de una clasificación que lidera con cierta holgura el Real Madrid, que además tiene a Vinicius como el jugador más caro del campeonato con un valor de 100 millones de euros. Llama la atención que por primera vez en muchos años el FC Barcelona no ocupe una de las dos primeras posiciones y que sea el Atlético de Madrid el que se sitúe por encima de los azulgranas.

Donde le cuesta entrar a los jugadores de la entidad viguesa es en la tabla de precios de los futbolistas de Primera División. Tanto Renato Tapia como Santi Mina tienen a 66 por delante, algo que por el momento es solo un indicativo y no una realidad. Al final, el único criterio para fijar el precio final en un traspaso es la cantidad que un equipo esté dispuesto a pagar.