El argentino Eduardo Coudet no escondió su enfado por el "mal" primer tiempo de su equipo este sábado ante el Villarreal, pero aplaudió la reacción de sus jugadores en el segundo, en el que, a su juicio, fueron "mejores" que el rival.

"Volvimos a remontar un buen resultado, pero no siempre se puede dar de esta manera. El primer tiempo no me gustó, tuvimos demasiadas pérdidas donde no podíamos hacerlo, pero luego en el segundo nos vi mejor. Nos quedamos con un punto ante un rival que tiene una de las mejores plantillas de LaLiga", indicó en su comparecencia ante los periodistas.

El técnico del Celta de Vigo no quiso valorar el planteamiento inicial de Unai Emery: "Seguramente fue por un respeto hacia nosotros, pero cada uno juega a lo que quiere o a lo que puede. No me gusta opinar del equipo rival".

Recordó que el suyo es el equipo que "menos va por delante" de LaLiga, por eso considera que necesitan mejorar "tanto en la ambición de inicio como en la mentalidad" porque siguen regalando muchos minutos a sus rivales.

Emery: "El partido estaba para sentenciarlo"

Unai Emery, entrenador del Villarreal, felicitó a sus jugadores por el "gran partido" que realizaron en Balaídos. "El equipo ha hecho un partidazo, ha generado juego dentro de lo que deja el rival. Hemos salido ganadores de esas situaciones intermedias, hemos creado jugadas hacia adelante, hemos creado cuatro claras para marcar. El partido estaba para sentenciarlo", analizó en rueda de prensa.

El preparador vasco no cree que haya sacado un once defensivo, y lo argumentó señalando que han creado "más ocasiones que otras veces". Teníamos algunas bajas y otros jugadores han tenido su oportunidad. Estoy contento con lo que he visto porque hemos conseguido que el Celta estuviese menos en nuestra área, aunque no me voy contento con el resultado", ahondó.

Brais Méndez: "Regalamos la primera parte

El internacional español Brais Méndez, futbolista del Celta de Vigo, reconoció que su equipo "no estuvo nada bien" en el primer tiempo del partido contra el Villarreal y que así se lo hizo saber el técnico Eduardo "Chacho" Coudet en el descanso.

"Nos dijo la verdad a la cara, que no estábamos siendo nosotros, que si perdíamos o no conseguíamos ganar fuera de la manera que nosotros sabemos, siendo fieles a nuestro estilo", indicó el futbolista del Celta a la conclusión del choque.

El centrocampista, autor del gol celeste en el segundo tiempo, lamentó que su equipo volviera a "regalar" los primeros 45 minutos a su rival, como ya hizo en su último choque en Balaídos ante el Barça.

"Es algo que necesitamos mejorar. No estábamos cómodos y parece que necesitamos que nos marquen para reaccionar porque en la segunda parte salimos más mentalizados, con ganas", subrayó.