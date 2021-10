Eduardo, el Chacho, Coudet prefiere vivir del presente. El técnico celeste afronta el duelo de mañana en el Martínez Valero reforzado por las victorias enlazadas por su equipo contra Levante y Granada, pero sin mirar más allá del partido contra el Elche. “No me gusta mirar hacia atrás ni hacia el futuro, sino al objetivo inmediato, que es el partido de mañana. Nos preparamos para ganar este partido, en mi cabeza no está otro”, ha explicado el entrenador del Celta en la rueda de prensa previa el encuentro.

Coudet valora no obstante la seguridad que ha dado al Celta los buenos resultados conseguidos en las últimas jornadas. “Hay otro clima, se trabaja mucho mejor. Con los buenos resultados todo fluye mejor y el jugador juega más liberado”, ha reconocido. “Ojalá podamos tener una victoria y es lo que vamos a buscar”, ha agregado.

El preparador argentino no espera un partido sencillo frente a los de Fran Escribá. Las elevadas temperaturas (se esperan cerca de 30 grados mañana a las dos de la tarde en Elche) pueden condicionar el choque, pero también el esquema de juego que elija el rival.

“Nos tenemos que adaptar a las dificultades que se nos presenten. La temperatura es alta para los dos. Vamos a tratar de pensar más que nada en el juego, en lo que nosotros podamos llegar a hacer dentro del campo”, ha reflexionado el Chacho, que ha precisado: “Trabajamos toda la semana para adaptarnos a lo que se nos presente. Vamos a tratar de ir cambiando según las dificultades que nos presente el rival”.

El Chacho espera, en cualquier caso, un partido complicado con un rival que destaca por su compostura y que no necesariamente va a esperar atrás al Celta, pues todavía no ha logrado brindar un triunfo a su afición. “No sé cómo se puede dar el partido. Es un equipo muy ordenado, pero una cosa es jugar en casa y otra fuera. En casa tienes otra responsabilidad. Veremos cómo se presenta y trataremos de adaptarnos”, ha apuntado.

El entrenador celeste considera, en todo caso, que las opciones de llevarse los tres puntos pasan en buena medida porque el Celta sea capaz de mantener su portería a cero, como en los dos compromisos ligueros previos. “[No recibir goles] Es muy importante para nosotros, para todo el equipo. Es importante encontrar solidez. Todos colaboran en esto. Lo cierto es que no nos generaban muchas situaciones, pero en cualquier llegada éramos castigados. Le damos mucha importancia a sostener el cero y es algo que hemos hablado”, ha señalado. “Todas las semanas trabajamos intentando ser sólidos. No mirar al futuro ni atrás. El Atlético de Madrid nos llegó tres veces y nos hizo dos goles; el Bilbao nos llegó dos y unos hizo uno”, ha comentado.

Eduardo Coudet se ha referido en su comparecencia a la suplencia de Denis para aclarar que le línea entre titulares y suplentes es difusa y que tan importante es el que inicia el partido como el que sale desde el banquillo. “Todos tienen las mismas chances de jugar. Intento trabajar con todos y tratar a todos de la misma manera. Son profesionales, muy buenas personas todo el grupo. Todos son conscientes de que pueden iniciar o no. El que no inicia es tan importante como el que inicia. Le toque a quien le toque, no tenemos un problema de ningún tipo. Todos tenemos claras las cosas”, ha asegurado.

El técnico ha recordado, por otra parte, que tanto Franco Cervi como Thiago Galhardo necesitan un periodo de adaptación porque han llegado al Celta con muy pocos minutos de juego sobre sus espaldas. “Están mejorando, adaptándose”, ha observado. “A veces esperamos resultados inmediatos y rendimiento elevado, perola realidad indicar que nuestro mercado es traer a gente para mejorar. Hemos podido traer a Cervi porque ha jugado poco en el último año. Hemos traído a Galhardo porque no era su mejor momento en el Inter porque si no lo podríamos traer. Es nuestra realidad. Nos adaptamos a eso y a trabajar y tratar de tener las mejores versiones de cada uno, pero no es del día para la noche”, ha razonado.

“Si Cervi tiene posibilidades de jugar y seguramente va a jugar porque es muy bueno, pero también es muy bueno Nolito. Galhardo también tiene posibilidades de jugar, pero compite con dos delanteros muy buenos. Se trata de elevar la competencia. Tenemos una competencia interna muy buena”, ha valorado. “Hay que trabajar para sacar la mejor versión de cada uno y cuando toque participar, sea de inicio o no, se les vea bien”, ha remachado.