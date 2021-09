El Celta sigue sin ver la luz. Tras cuatro jornadas, los de Coudet no conocen la victoria en el campeonato doméstico. Hoy ante el Madrid, los tres puntos podrían ser hasta prescindibles, pero los errores defensivos son una asignatura obligatoria que los vigueses no consiguen recuperar. La única noticia positiva de este domingo ha sido la pegada arriba y la contundencia en ataque en la primera mitad, con dos goles de jugada -hasta ahora solo habían materializado de penalti, un tanto- que no sirvieron para nada ante la manita madridista, hat-trick de Benzema incluido.

Como si de un espejismo se tratase, el Celta estrenaba el remozado Bernabéu con un tanto tempranero de Santi Mina, en el minuto 3. El ariete ajustaba el cuero dentro del área de Courtois tras una grosera pérdida de la zaga local. Tras este primer zarpazo, los de Ancelotti despertaron y comenzaron a sacar las garras con un asedio continuo hacia la portería de Dituro. Militao de cabeza, Vinicius en un disparo previo desborde, una llegada de Casemiro que se marchó alta y un conato de Hazard tras una pérdida de Tapia fueron el augurio de la igualada merengue: Benzema, sin marca en el área, materializaba en el 25 tras una asistencia de Fede Valverde. Tan solo una aproximación entre la sociedad Mina-Aspas fraguó antes del empate en un Celta que fue a menos, aunque mostró más presencia arriba que nunca -11 remates en total, 4 a puerta-.

Cervi: "Tenemos una sensación muy triste porque hicimos una muy buena primera parte. Tenemos que mejorar". #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/epYKE9TDIh — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) 12 de septiembre de 2021

Lo impredecible del fútbol hizo que fuera precisamente el conjunto vigués quien se volviese a adelantar cuando el Real Madrid iba desbocado hacia el segundo. Una genialidad del hoy titular Franco Cervi con un remate de tacón, a pase de Hugo Mallo, y posterior recogida de su propio rechace colocaban al Celta por delante en el 31. Pocos minutos más tarde, los capitalinos amenazaron con un tanto en fuera de juego que serviría de aviso de lo que vendría a la vuelta del descanso.

Benzema: "Fue una noche especial para nosotros por el ambiente con la gente. Necesitamos el apoyo de la afición y nos han dado todo". #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/jP76N1juNX — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) 12 de septiembre de 2021

Segundos después de la reanudación, la realidad invadió de nuevo al celtismo para dejarlo, ahora sí, en la lona. Benzema volvió a poner las tablas en el marcador con un remate exquisito de cabeza ante una entrega aérea milimetrada del joven lateral Miguel Gutiérrez, que le ha ganado el duelo particular a Marcelo. Los celestes, tras probar de su propio veneno con una diana madrugadora, no consiguieron de esta vez reponerse del mazazo y 10 minutos después Vinicius dilató la cuenta. El brasileño, en estado de gracia y madurez, recogió el testigo de Benzemá, metió la sexta hacia la caseta visitante y definió con delicadeza olvidando, sus fantasmas del pasado, para hacer el tercero.

El carioca pudo ensanchar la diferencia en el 66 tras otro descuido defensivo, esta vez de Araujo, pero frenó el intento un Dituro que hoy salvó al Celta de una desgracia mayor. Con todo, los esfuerzos del meta poco sirvieron ante la debilidad defensiva de los de Coudet, que dejaron el cuarto en bandeja: en el 72, Modric se adentró en el área por la espina dorsal sin oposición alguna, disparó y el hoy debutante Camavinga cazó el esférico para estrenarse y realizar el cuarto. Nolito trató de defender el orgullo con un remate picado tras recibir un pase de calidad de Galhardo, pero marró.

Ante un Celta desesperado, de nuevo Vinicius provocó cerca del 90 un penalti, cometido por Denis Suárez, que acabó transformando Benzema para subir el tercero a su cuenta y la sentencia final.

Como nota positiva, el choque le ha servido a Aspas para superar a Mostovoi y convertirse en el segundo jugador de la historia del Celta con más partidos en LaLiga, 236. El primer puesto lo ocupa el capitán Hugo Mallo, con 264.

Los vigueses duermen hoy en la 18.ª posición, en descenso, con tan solo un punto, y catapultan al Real Madrid al liderato, con un triple empate a 10 puntos con el Valencia y el Atlético de Madrid. La próxima cita para el Celta será el próximo viernes a las 21.00 horas ante el Cádiz, que marcha 16.º con 2 puntos.