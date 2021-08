El argentino Matías Dituro, gran protagonista del empate del Celta en el Reyno de Navarra, dio por bueno el punto conseguido ante el Osasuna dadas las circunstancias en las que se disputó el choque: “La verdad es que es bueno el punto. Nosotros veníamos a por los tres, pero sufrimos para conseguir el resultado. Además, al quedarnos con diez en los últimos minutos la verdad es que tenemos que dar el empate como un buen resultado. Lo hemos trabajado”.

Dituro se mostró orgulloso del trabajo realizado y de su actuación aunque evitó darse ninguna clase de importancia: “Todos hemos trabajado por conseguir hacer un buen partido. Yo hice mi trabajo como el resto de los compañeros”. En relación al penalti detenido a Rubén García explicó que “me vencía pero por fortuna me dio tiempo a reaccionar y a sacar el pie para poder sacar la pelota”. El guardameta se mostró convencido de que pronto el Celta podrá sumar la primera victoria de la temporada: “Se está trabajando bien y con esa idea para conseguirlo muy pronto. El equipo se está ajustando poco a poco”.

Lesión de Kevin

Una de las noticias de interés de las próximas horas será lo que suceda con Kevin que se retiró tras sufrir un duro encontronazo en el pómulo con un contrario. Las imágenes no tranquilizaban y tampoco lo hicieron las palabras de Eduardo Coudet que aunque no dio un diagnóstico claro, comentó en sala de prensa que “lo normal es que un tiempo fuera”. Según el técnico el daño es importante aunque no precisó si la lesión. Lo hizo el Celta a los pocos minutos al asegurar que el nigranés sufría una posible fractura en el malar (el pómulo). Y que era necesario hacer nuevas pruebas que servirán para determinar el tiempo de baja que puede estar el lateral derecho del Celta.