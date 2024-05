Los siete magníficos de Giráldez

La propuesta de Claudio Giráldez ha calado hondo en el Celta. La idea de juego del técnico louriñés ha convencido a afición y jugadores por el protagonismo que otorga a la pelota y su vocación abiertamente ofensiva, pero también por la amplia utilización que el sucesor de Rafa Benítez hace de la plantilla y su sensibilidad hacia el talento de la casa. Giráldez parte de un esquema fijo, el 3-4-3, con siete puestos adjudicados y otros cuatro que ha ido modificando sobre la marcha y de un partido a otro en función de las circunstancias del juego, las necesidades que presente el encuentro o el rival de turno.

La columna vertebral del equipo la integran Vicente Guaita, inamovible en la portería desde que la expulsión de Iván Villar contra el Atlético de Madrid le abrió la puerta de la titularidad; los defensas centrales Óscar Mingueza y Carlos Domínguez; el polivalente carrilero Hugo Álvarez; Fran Beltrán como medio centro de referencia; y el binomio atacante formado por Iago Aspas y Jörgen Strand Larsen. Estos siete futbolistas han sido inamovibles siempre que han estado disponibles. Solo la ausencia por sanción del delantero noruego en el último compromiso frente al Alavés modificó ligeramente su plan, propiciando la primera titularidad de Douvikas. El manejo de un grupo fijo de jugadores no está reñido con la flexibilidad táctica de Giráldez ha venido empleando con algunos de sus titulares.

El caso más significativo es el de Hugo Álvarez, el chico que se trajo del filial por su conocimiento del modelo de juego y versátil talento, a quien ha empleado como carrilero derecho e izquierdo (su posición más repetida), pero también como extremo izquierdo. Mingueza, uno de los mayores generadores de juego del equipo, se ha movido entre el perfil derecho de la línea de centrales y el carril derecho, funciones en las que el zaguero barcelonés se ha alternado con Javier Manquillo.

Carlos Domínguez ha jugado tres partidos en el perfil izquierdo de la línea de centrales y los dos últimos por el centro, la posición que más ha variado y que también han ocupado Unai, con el que se ha alternado el vigués, Jailson, que se ha movido entre la defensa y el medio campo y, en menor medida, Starfelt y Tapia.

Fran Beltrán ha sido el referente posicional en el eje de la medular, bien acompañado por Sotelo, titular en los tres primeros partidos, bien por Jailson, que inició los dos siguientes. El brasileño y Tapia, que hasta ahora solo ha estado disponible un encuentro, se han alternado entre la defensa y el medio campo.

En ataque, el denominador común ha sido el tándem formado por Aspas y Larsen. Solo tras la sanción del noruego por ciclo de tarjetas dio Giráldez la alternativa de partida a Douvikas. El acompañante más recurrente del dúo ha sido Jonathan Bamba, pero el técnico también ha empleado de inicio como extremo izquierdo a Williot Swedberg (frente a Las Palmas) y a Hugo Álvarez (contra el Alavés).

A los siete hombres fijos hay que añadir otro grupo de futbolistas a los que Giráldez ha dado protagonismo en los cinco encuentros que ha dirigido, bien de partida o bien entrenado desde el banquillo. El caso más sintomático es del Carles Pérez, a quien el técnico ha rescatado del ostracismo que vivía con Rafa Benítez. El atacante vallesano ha sido titular en tres de los cinco partidos como carrilero/extremo derecho, pero también ha tenido muchos minutos actuando como revulsivo, ya desde el debut de Giráldez en el Pizjuán, donde su aportación entrando desde el banquillo fue crucial para que el Celta remontase el partido. Además de Carles, han tenido un protagonismo Bamba, Unai, Jailson, Sotelo, Manquillo y Manu Sánchez, que han sido titulares un mínimo de dos partidos.

Alto aprovechamiento del banquillo

A diferencia de Benítez, Claudio Giráldez se ha distinguido por hacer un alto aprovechamiento de los recursos del banquillo. El técnico porriñés ha agotado los cambios en cuatro de los cinco partidos que ha dirigido, dando minutos a la mayor parte de los integrantes del plantel. En algunos partidos los cambios tenían por objeto reforzar la defensa y en otros afinar el ataque. En este último grupo de jugadores que nunca han sido titulares están Luca de la Torre, Tapia (aunque el peruano solo ha estado disponible un encuentro) Cervi, Tadeo Allende y Miguel Rodríguez. Mención aparte merece Douvikas, con pocos minutos desde el banquillo, que fue titular en la reciente visita a Mendizorroza por sanción de Larsen.

Otros cinco jugadores no han tenido todavía minutos con el nuevo entrenador, por distintos motivos. En este grupo están Iván Villar, el portero suplente, Kevin, que no han entrado por decisión técnica, además de Mihailo Ristic, recientemente recuperado de una lesión tras casi dos meses lesionado y Carlos Dotor, que todavía no ha entrado en una convocatoria por falta de ritmo competitivo.

