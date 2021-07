El Celta anunció ayer la renovación del defensa canterano José Fontán por dos temporadas más. El central arousano, cuyo anterior contrato vencía en junio del año próximo, ha ampliado su relación con club por otros dos años, esto es, hasta junio de 2025. Desde esta temporada el zaguero arousano será a todos los efectos futbolista del primer equipo, aunque por razones de límite salarial lucirá dorsal del filial.

“Estoy muy contento de seguir en el club en el que llevo desde tan pequeño. Para mí es un honor y un placer poder seguir tantos años aquí”, declaró Fontán a Celta Media tras sellar su renovación. “Cuando llegas al club en alevines, con diez doce años, sueñas con este momento, con poder ser parte del primer equipo, así que no puedo estar más satisfecho del trabajo realizado. Estoy muy contento y orgulloso de haber renovado hasta 2025”, dijo. El Celta ya había cerrado el acuerdo para la renovación de Fontán antes de la concentración de Marbella, donde se lo comunicó a sus compañeros, aunque el arousano no firmó su nuevo contrato hasta el día de ayer. El acto protocolario de la firma se celebró en la A Sede con presencia del presidente Carlos Mouriño. “Hablé con ellos en el asado que tuvimos en Marbella y les comenté un poco lo que estoy diciendo aquí, que estoy supercontento de formar parte del primer equipo. La verdad es que me han tratado genial”, explicó el Fontán, que no escatimó palabras de agradecimiento para su familia: “Tengo mucho que agradecerles a mis padres a mi hermano y a mis agentes, que siempre han estado conmigo. Tienen mucha parte de que yo ahora esté aquí”,

José Fontán (Vilagarcía, 2000) llegó a las categorías inferiores del Celta en 2011, cuando militaba en categoría alevín. Tras ir progresando y escalando en las categorías inferiores del club, el arousano debutó con el Celta B en 2018, jugando una treintena de encuentros en Segunda División B.

El pasado curso Fontán debutó con el primer equipo de la mano de Óscar García, aunque posteriormente también tuvo participación con Eduardo Coudet, que lo ha reclutado para el primer equipo. El pasado curso Fontán disputó un total de 17 encuentros en Primera División, alternándose en las posiciones de defensa central y lateral izquierdo. El arousano trasladó, por otra parte, un mensaje a los canteranos que empiezan en el club. “Les diría sobre todo que disfruten. Es lo más importante sobre todo cuando eres pequeño y estás en las categorías inferiores es importante no obsesionarte con llegar cuanto antes porque cada uno va a su ritmo. Si yo he llegado hasta aquí, es porque he disfrutado y porque he entrenado con la mayor de las alegrías y poniendo el máximo empeño porque nadie te regala nada”.