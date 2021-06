Gabriel, el ‘Toro’, Fernández continúa despertando interés entre los equipos de Segunda División, a pesar de su irregular temporada en el Zaragoza. El delantero uruguayo del Celta interesa al Málaga, hacia donde se dirige Jozabed para formalizar su contrato tras cerrar su etapa en Vigo. Al ‘Toro’, por su parte, le restan todavía dos años más de vinculación contractual con el conjunto celeste, que le buscará posiblemente otra cesión.

En la capital de la Costa del Sol se han fijado en el exdelantero de Peñarol como posible refuerzo para la temporada que viene. Desde el Málaga recaban informes sobre el ‘Toro’, que llegó a Vigo en el verano de 2019 para suplir a su compatriota Maxi Gómez, que había sido traspasado al Valencia.

Fue precisamente contra el equipo ché ante el que el ‘Toro’ Fernández anotó el único gol con la camiseta del Celta. Fue en las primeras jornadas de la etapa de Fran Escribá en Balaídos. No contó para Óscar García, que reclamó la llegada de Smolov en el mercado de invierno de 2020. El verano pasado, el uruguayo se marchó cedido al Zaragoza, con una cláusula de penalización de 200.000 euros si no disputaba la mitad de los partidos oficiales con 45 minutos de juego en cada uno de ellos. No sumó ni un solo gol en La Romareda. Ahora le quieren en La Rosaleda.