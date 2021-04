Eduardo, el Chacho, Coudet considera a la Real Sociedad un claro aspirante a jugar competición europea y pronostica esta tarde un “durísimo partido” en el Reale Arena frente al conjunto que dirige Imanol Alguacil.

El entrenador del Celta prevé un duelo muy distinto al disputado el pasado domingo en el Ramón de Carranza, donde al Celta le “dolió perder dos puntos” tras monopolizar “ la pelota en terreno contrario, y parecido al jugado hace dos jornadas contra el Sevilla, aunque “con otro resultado”.

“La Real se va a preocupar más por proponer que por destruir lo que lleguemos a construir nosotros. Es un equipo que siempre propone, siempre lo intenta y pasa lo mismo de nuestro lado. Tomaremos los recaudos necesarios por el rival y su idea, pero también vamos a tratar de ser protagonistas. Ojalá se dé como pasó con Sevilla, que sea un gran juego, pero que no se repita el resultado”, apuntó el técnico en rueda de prensa.

El Chacho no escatimó palabras de elogio hacia el cuadro txuri-urdin. “Nos vamos a enfrentar a un gran equipo, con grandísimos jugadores y muchas individualidades, un equipo que puede variar en su sistema, pero que tiene una idea clara, un equipo ofensivo que intentar manejar bien la pelota”, destacó.

“Va ser muy difícil. La Real Sociedad que va a salir a proponer en su casa. Es un equipo que, aunque en algunos momentos no se le han dado los resultados, nunca ha traicionado su idea y eso es un gran mérito. Va de la mano del entrenador y de la calidad de sus jugadores”, precisó Coudet, que insiste en no ir más allá de “preparar el siguiente partido para ganarlo” mientras la permanencia no sea una realidad “matemática” .