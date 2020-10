Miñambres lanza balones fuera

Las restricciones económicas impuestas por LaLiga por la pandemia del Covid-19 y la imposibilidad de aligerar carga salarial por la negativa de la mayoría de los descartes a dejar el equipo han sido las principales causas que han impedido al Celta complacer las peticiones del técnico y concretar los cuatro fichajes que el presidente Carlos Mouriño consideró el pasado mes de agosto necesarios para reforzar el plantel. Esta fue la complaciente explicación que dio ayer Felipe Miñambres a la decepcionante campaña estival de fichajes del club celeste, que no ha logrado siquiera contratar al delantero que al menos esperaba el entrenador y deberá apañárselas con apenas un par de caras nuevas (Renato Tapia y Jeison Murillo) con respecto al equipo que tantos apuros pasó para mantener la categoría el pasado curso.

En una larga comparecencia enlatada, con preguntas formuladas la víspera y sin opción a repreguntas de los periodistas, el responsable de la política de fichajes celeste desgranó los problemas que han impedido fichar; resumió (sin aportar argumentos convincentes) la claves de la marcha de Álvaro Vadillo, fichado hace tres meses y cedido al Espanyol en el último día de mercado sin haber disputado un solo minuto, y habló de su propio papel en la presente ventana de fichajes que "no" consideró "un fracaso", a pesar de no haber podido cumplir con buena parte de los objetivos propuestos.

El responsable deportivo celeste no cree además que el plantel se haya debilitado con respecto al que se salvó milagrosamente en la última jornada del pasado curso. "Tenemos una buena plantilla. Tenemos buenos jugadores y si ellos se acercan a su máximo nivel, estaremos tranquilos; si no están a su nivel tendremos problemas como los tuvimos la temporada pasada", dijo. ¿Un mensaje a los jugadores y al técnico? A los primeros parece sugerirles que no han justificado el esfuerzo económico que el club ha hecho para contratarlos y pagarles un elevado salario; al segundo, que tiene a su disposición mimbres suficientes como para hacer "una buena temporada" y al que encomendó la tarea de "hacer un equipo".

murillo rompe el límite. "Después de concretar fichaje de Murillo, tratamos de que saliesen jugadores para poder fichar un delantero. No se concretaron y a partir de ahí salió la posibilidad el último día de que saliese Vadillo, que no contaba para el entrenador y poder disponer de un dinero para fichar a un delantero", apuntó Miñambres en relación al fichaje fallido del punta que complementase a Iago Aspas. El dirigente detalló que en esta última jornada se barajaron "5 o 6 opciones" (que no desveló) y hasta se llegó "a cuadrar" una de ellas, pero "cuando ya teníamos todo preparado para redactar los contratos para que viniese cedido sin que le costase dinero a su club de origen nos dicen que no se puede llevar a cabo la operación".

el extraño símil textil. Felipe Miñambres achacó al límite salarial impuesto por LaLiga las dificultades del Celta (y del resto de los clubes) para fichar. Para ello, el director deportivo recurrió a un curioso y poco esclarecedor símil textil. "Es como ir a comprar la nueva camiseta del Celta con 10 euros y es imposible. Tu madre te da una paga, pero tampoco te llega para comprar la de esta temporada. Tratas de ir a por la de otros años, pero no le gusta a tu padre o a tu hermano y cuando llega la ideal, resulta que no te la venden. Y esto en un poco lo que nos ha pasado", relató antes de contestar a las preguntas que los medios de comunicación que le fuero remitidas la víspera. Enseguida aclaró: "El principal escollo es el límite salarial porque uno arrastra unos salarios y unas amortizaciones de temporadas anteriores y LaLiga ha reducido el límite de todos los equipos. Ha sido un problema para todos, pero sobre todo para los que venimos de ella temporada anterior de hacer un desembolso grande".

expediente vadillo. El director deportivo celeste trató (sin demasiado éxito) de arrojar luz sobre el extraño caso de Álvaro Vadillo, fichado y cedido (con cláusula de compra obligatoria en caso de ascenso) al Espanyol sin haber disputado un solo minuto. "Yo no hago las alineaciones. Si no ha jugado es porque el entrenador ha considera que no ha dado lo que pedía y ha habido otros que lo daban", indicó Miñambres, que prefiere ver el vaso medio lleno en esta estrambótica operación. "Lo que ahora puede ser una situación que se vea como mala, se vería como buena si el Espanyol asciende porque vino a coste cero y obtendríamos un rendimiento. Es como ropa que no utilizas y la vendes. Al final le sacas un rendimiento en vez de tenerlo en el armario", apuntó el responsable celeste, que reveló que el futbolista contaba con el "visto bueno" del entrenador, que incluso lo quiso fichar en la etapa en la que el preparador de Sabadell dirigió al Red Bull Salzburgo.

sáenz, costas y el delantero. La negativa de salir de David Costas y Jorge Sáenz impidió aligerar al Celta carga salarial para afrontar fichajes (en concreto el delantero, que era el prioritario). "Yo no les puedo poner una pistola en el pecho para que salgan", observó, Miñambres, que desveló que uno de ellos [Sáenz] rechazó una propuesta de un equipo de Champions [el Mitdjylland]. "No se concretaron las salidas de los jugadores que estábamos en disposición de sacar y que el míster no contaba con ellos. A partir de ahí, surge la posibilidad, el penúltimo día, y el último día nos pasan la propuesta formal por Vadillo", indicó. Se activaron entonces media docena opciones para fichar a un delantero [todo indica que Loren Morón, del Betis] y cuando parecía que se iba a concretar "la que nos hacía felices" se desmoronó, según dijo Miñambres, por las exigencias en el último momento de su club de origen. "Por la tarde [del pasado lunes] surge una posibilidad que nos cuadra a todos. Todos estamos felices de que se pueda hacer. El club del jugador nos da luz verde para que hablemos con el chico. Si el chico y agentes aceptan, no habría ningún problema. Llegamos a un acuerdo para que se venga cedido sin que le cueste nada a su club de origen. Cuando tenemos el acuerdo, y al volver para redactar contratos, nos dicen que no", relató el ejecutivo céltico, que precisó: "A partir de ahí, el míster dice que no quiere fichar por fichar, que lo importante es traer a alguien que nos aporte y que sea mejor, y que sea para ser titular".

una buena plantilla. A pesar de no haber conseguido armar la plantilla que se quería, el responsable de la parcela deportiva, cree que el Celta tiene equipo más que suficiente para hacer una buena temporada. "Uno tiene unas ideas, unos proyectos en la cabeza, pero cuando llega la realidad ese ideal ha sido imposible", desveló. "Por cantidad puede ser que seamos menos que otras temporadas, pero yo no creo que sea una plantilla débil. Eso se va a demostrar sobre el terreno de juego. Y que con todos estos jugadores hagamos un buen equipo. Tengo la confianza de que cada uno de ellos saque el amor propio para demostrar todo lo contrario", apostilló Miñambres, que aprovechó para lanzar un mensaje al plantel. "Es bueno para que ellos se reivindiquen. Son, la mayoría de ellos, jugadores contrastados que han demostrado su nivel. Muchos son internacionales. Tres de nuestros centrales están ahoras con sus selecciones", argumentó en un aparente recordatorio al técnico de que tiene a su disposición recursos más que suficientes como para mantener la categoría sin los apuros vividos el pasado curso.

baeza y el pasaporte de tapia. Felipe Miñambres explicó que la decisión de hacer ficha con el filial a Miguel Baeza se hizo para aliviar el límite salarial de la primera plantilla y explicó que el club ya supo hace unos meses que a Renato Tapia no le daría tiempo de obtener el pasaporte holandés. En este sentido, el director deportivo del Celta aseguró que no le condiciona en absoluto que las plazas extracomunitarias estén ocupadas por Lucas Olaza, Néstor Araújo y el propio jugador peruano. "Son nuestros tres extranjeros", dijo. Por último, Miñambres no descartó la posibilidad de incorporar fuera de mercado a algún jugador libre, aunque lo consideró "muy complicado".