Juncà, objetivo del Girona mientras afronta una nueva baja por lesión

El Girona quiere contar con David Juncà como recambio de Mojica, que ha sido traspasado al Atalanta italiano. El futuro del lateral zurdo del Celta, que ayer volvió a lesionarse, está pendiente de las negociaciones que mantengan ambos clubes, según reconocía ayer el representante de Juncà.

"El Girona está buscando un refuerzo para esa posición y ha preguntado por el jugador, pero no sé exactamente cómo están las negociaciones entre los clubes, si han hablado o no. A día de hoy, no hay nada concreto y no hemos avanzado demasiado; o sea, que dependerá un poco de si Girona y Celta se ponen de acuerdo. El jugador algo tiene que decir, pero habrá que esperar a los próximos días para ver cómo evoluciona", explica Unai Vergara, de Promoesport.

El futbolista catalán (Girona, 1993), sin embargo, ha vuelto a caer lesionado. En la mañana de ayer, el Celta anunciaba que Juncà sufre "una rotura fibrilar en el músculo semimembranoso de su muslo izquierdo. Ya ha iniciado su recuperación y se espera que esté de baja entre dos y tres semana".

Su agente resta importancia al enésimo problema físico de un jugador que en dos años solo ha disputado 24 partidos de LaLiga. "Hace días que tenía unas molestias, le han realizado unas pruebas médicas y han decidido que pare unos tres o cuatro días, pero creo que no tiene lesión. Él me ha dicho que será algo menos de baja. Evidentemente, eso no ayuda, pero vamos a ver en los próximos días qué pasa", reitera.

Vergara se muestra optimista: "No creo que la baja sea determinante, que sea el problema. Para el jugador sería una buena solución el Girona si tiene que salir del Celta, pero esperemos a la última semana de mercado porque es cuando se mueven más cosas. Vamos a ver qué pasa", añade el representante de Juncà, en referencia a que el plazo de fichajes concluye el 5 de octubre.