Roger García: "La diferencia ha sido el acierto"

Roger García se sentó ayer en el banquillo celeste en el lugar de su hermano, ausente por motivos personales, y también compareció en sala de prensa para analizar el encuentro, señalando la falta de acierto como una de las claves de la derrota celeste: "En la primera parte se ha controlado bien, con un gol a favor el equipo estaba bien, estaba compitiendo, estaba robando, creamos peligro, defensivamente no hemos sufrido mucho. En la segunda parte empezamos bien, teníamos ocasiones para el 0-2 y no ha podido ser. El acierto lo han tenido ellos en la segunda parte. Las llegadas al área no las hemos tenido nosotros".

Respecto a la jugada de saque de banda que supuso el 2-1, Roger García aseguraba que "son jugadas rápidas, yo veo una cosa, obviamente la veo a mi favor, pero no ha sido así y ellos en ese saque han llegado al área y han tenido el acierto de meter gol. Yo he visto que Néstor toca balón y le golpea el otro y va fuera". Lo que no entraba a valorar el técnico del equipo gallego era en si el VAR debería haber intervenido o no: "no sé realmente cuándo interviene el VAR o si en esa jugada debe intervenir, lo desconozco, yo os cuento lo que he visto yo en el campo, si el árbitro no la ha visto así...".

Respecto al planteamiento táctico del encuentro, que le funcionó en la primera mitad, comentaba Roger García que "ellos tienen muchas cosas que hacen bien, tienen mucha movilidad arriba, te golpean por fuera, tienen muchos registros y muy bien trabajados. Mi equipo ha competido bien pero el acierto que no hemos tenido nosotros para hacer el segundo lo han tenido ellos, y cuando nos han golpeado a nosotros nos ha hecho daño".

Cuestionado sobre si el problema del equipo era mental, el técnico celeste lo tenía claro: "si fuera mental yo creo que los tres últimos partidos que llevamos y muchos minutos de los otros partidos, el equipo no actuaría así. A nivel mental creo que la gente está bien, obviamente no estamos satisfechos con los resultados, y la única manera es seguir trabajando".