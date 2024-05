Claudio Giráldez: “Esta permanencia es para la gente”

Claudio Giráldez entiende perfectamente el alma céltica porque se integra en ella y la comparte. La permanencia, lo declara así, “sabe a lo que es el Celta; momentos brillantes, de disfrutar; momentos de sufrir y de mejorar nuestra intensidad”. Añade: “Si entrenar al Celta es acabar cumpliendo objetivos, sufrir como estamos sufriendo en la parte final de los partidos, bienvenido sea. Me alegro muchísimo por cada una de las personas que forman el cuerpo técnico, por todos los trabajadores del club, por toda la gente que lleva mucho tiempo en el primer equipo y sufre cada derrota. Me alegro por todos los compañeros que han subido conmigo desde el Fortuna pero, en especial, es para la gente. Nos merecíamos no llegar a la última jornada como el año pasado y volver a estar en el alambre”.

La felicidad no nubla su juicio. Acepta los pecados cometidos: “Nos ha llegado con media hora muy buena, pero no es un buen partido”. Pero el balance global desde su ascenso al banquillo del primer equipo le satisface, tanto en lo matemático como en lo futbolístico: “En estos nueve partidos hemos sido capaces de ganar cinco y empatar uno. El equipo y la afición creen en lo que hacemos. La plantilla está enchufada. La decisión valiente del club y la propuesta valiente han salido bien”.

Mira ya al futuro y se dispone “a pensar, cuanto antes, en generar un proyecto la temporada que viene para estar un poquito más tranquilos y no sufrir cada fin de semana. Hemos hecho méritos para salvarnos antes”.

La permanencia del primer equipo supone, además, que el filial podrá disputar el play off de ascenso a Segunda División. “Creo que se lo merecen. Todo lo que podamos ayudar a que ellos cumplan sus objetivos lo vamos a hacer pero no me hables ya de trabajo. Déjame disfrutar hasta que acabe el día”, indica al periodista de la Radio Galega que le habla de los jugadores que bajarán.

Porque no se olvida de la clausura con el Valencia: “Tenemos que competir e intentar ganar ese partido, seguir mejorando como equipo y escalar posiciones que es para lo que nos pagan, para estar lo más arriba y para tratar a este escudo como se merece. Hoy toca estar feliz y disfrutar de haber conseguido el objetivo”