Óscar García: "Esta victoria tiene un valor doble"

Óscar García Junyent aseguraba tras la victoria de su equipo que se alegraba especialmente "por los jugadores, porque estaban entrenando muy bien. Me sabe mal incluso por los que no han podido jugar porque están entrenando espectacularmente y creo que tanto en el Camp Nou como aquí el rendimiento del equipo ha sido muy bueno con las pocas semanas que llevamos trabajando y eso es gracias a los jugadores". Para el técnico del Celta este triunfo de su equipo tiene un valor añadido: "El Celta llevaba un año sin ganar fuera y ganar en un campo tan complicado como este, con lo bien que ha jugado el Villarreal, un equipo que no había perdido ningún partido en casa, le da doble valor a este resultado".

Para el técnico catalán no había duda de que la clave de la victoria de su equipo había sido que ´´los jugadores han ejecutado perfectamente el plan de trabajo. Hemos sabido sufrir, hemos tenido el balón como queríamos tenerlo y en zonas del campo donde queríamos tenerlo. En la primera parte hemos tenido tres ocasiones muy claras y en la segunda, incluso con menos ocasiones, hemos conseguido marcar tres goles".

Sobre la actuación de Iago Aspas, Óscar García Junyent, aunque satisfecho, no quiso destacarlo por encima de los demás y recalcó que "sabíamos que el Villarreal nos iba a hacer sufrir. Es un equipo que juega muy bien y llevan mucho tiempo jugando juntos. A nosotros ganar aquí nos da mucha moral, hemos refrendado la buena imagen del Camp Nou es un paso para seguir mejorando semana a semana".

Respecto a la recuperación de algunos jugadores como Sisto para el equipo, Óscar García Junyent declaraba que "he hablado mucho con los jugadores. Mi primera idea era intentar conocer a todos a ver por donde puedo entrar, porque si los jugadores están convencidos de hacer lo que les explicamos hay jugadores de mucho nivel en el equipo".