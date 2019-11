El presidente de LaLiga, Javier Tebas, no parece muy dispuesto a modificar el polémico horario del Celta-Osasuna, previsto en principio para el día 5 a las 21.00 horas. El Celta ha solicitado formalmente que se cambie la ubicación del partido, algo que también han exigido en un comunicado conjunto las federaciones de peñas de los dos clubes.

El encuentro, correspondiente a la 19ª jornada, debe disputarse en principio el domingo día 5 a las 21.00 horas, cerrando así la primera vuelta. El anterior y penúltimo duelo de la jornada, el Alavés-Betis, comenzará a las 16.00 horas. La Liga no ha ocupado la franje intermedia con motivo de las cabalgas de Reyes. Pero tanto la directiva del Celta como los aficionados entienden que situar el partido a las 21.00 horas no otorga tiempo suficiente ni tiene en cuenta el carácter familiar de las cenas que se organizan ese día, lo que complicará que los espectadores puedan acudir a Balaídos.

Pero Javier Tebas, según se desprende de lo que afirma en una entrevista con Marca, no parece muy dispuesto a aceptar la reclamación del Celta, que estaba dispuesto a que su partido coincidiese con otro cualquiera de los dispuestos ese fin de semana. "Sobre los horarios. El Real Madrid se queja porque tendrá algo menos de descanso para el Clásico. ¿Hay forma de poner de acuerdo a todo el mundo? Celta y Osasuna por la noche de Reyes...", le preguntan Emilio Contreras y Sergio Fernández, en la entrevista que hoy publica el diario deportivo.

Tebas contesta: "El fútbol es más que el Real Madrid y el Barcelona. ¿Cuántas veces pasa en 38 jornadas que un equipo descanse más que otro? ¿Y cuándo se quejan? Una Liga no puede estar pendiente de cuánto descansan los grandes y el presidente de LaLiga no puede estar contando los segundos que descansa cada uno. El año pasado fue al revés, llegó con menos descanso el Barcelona. Me hace gracia que no protesten porque para la Supercopa no se pongan las semifinales el mismo día. ¿Tan difícil es poner los dos partidos el mismo día? Es que luego está la Semana Santa, la Navidad... A alguien le tiene que tocar jugar en la cabalgata de Reyes. Hemos puesto el partido a las 21.00 horas cuando ya ha terminado la cabalgata en Vigo y la entrega de llaves a los Reyes Magos".