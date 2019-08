Boufal entra en los planes del Celta

El Celta no ha dado por cerrada la plantilla, que espera completar con una o dos incorporaciones para los extremos, además de negociar la salida de Jozabed, Beauvue y Pione Sisto. Juan Hernández, con problemas en una rodilla, podría quedarse en el club.Así lo anunció ayer el director deportivo céltico, Felipe Miñambres, en una comparecencia en Balaídos ante la prensa tras la presentación oficial de Pape Cheikh. Y una de las opciones que maneja el club es la de recuperar a Sofiane Boufal, cedido el curso pasado en Vigo por el Southampton. Nolito también continúa en la agenda celeste, pero Miñambres admite que el regreso del gaditano se complica después de su titularidad y marcar un gol en el estreno liguero del Sevilla ante el Espanyol. Da por cerrado el mediocampo con Pape, Beltrán, Okay y Lobotka. El Celta tiene ahora mismo problemas de tope salarial para realizar nuevas incorporaciones si no salen jugadores con los que no cuenta.

suplente del southampton

Sofiane Boufal dejó buena impresión a los dirigentes del Celta, pero el Southampton, según reconció ayer Miñambres, "de inicio nos cerró las opciones de volver a traerlo". La situación del marroquí varió después de que en la segunda jornada de Liga no fuese convocado. "Ahora cambia un poco la situación. Sí podría ser una opción porque Boufal es un buen jugador, con unas buenas características, diferentes a lo que tenemos, más capaz de desequilibrar en situaciones de uno contra uno. Es algo diferente a lo que tenemos", recalcó Miñambres sobre uno de los objetivos del clubpara reforzar la plantilla antes de que se cierre el mercado de verano a principios de septiembre.

nolito, más complicado

La principal baza del Celta para reforzar las bandas sigue siendo Manuel Agudo Durán, 'Nolito'. Pero su situación en el Sevilla ha cambiado en las últimas horas después de que Lopetegui le diese la titularidad en el primer partido de Liga y el gaditano respondiese con un gol para redondear una buena actuación ante el Espanyol. Miñambres reconoce que todo eso dificulta las negociaciones con el equipo andaluz. "Sí puede complicar su regreso. Ahora mismo es complicado, pero nunca se sabe.Todavía queda mercado y en los últimos días todo se acelera. Pero lo veo difícil porque ha jugado bien", apunta el director deportivo céltico.

CAstillejo, no

Miñambres, en cambio, descarta la llega de Samu Castillejo, del Milan y ex del Villarreal y el Málaga, debido al elevado salario que percibe en el campeón italiano. Era otra de las bazas que manejaba el Celta esta pretemporada para las bandas. "No es alternativa porque está lejos de nosotros. Hablamos con su agente hace un mes y él no lo ve fuera de Milán y, además, las condiciones de su salario son prohibitivas para nosotros".El malagueño, según Miñambres, no vestirá de celeste este verano.

jozabed y beauvue

El director deportivo del Celta da a entender que la salida de Jozabed Sánchez del Celta está a punto de producirse, no así la de Claudio Beauvue, que pretende cobrar los dos años de contrato que le restan en Vigo. "Con Jozabed estamos esperando a ir adelantando los contratos, esperando al otro equipo. Ya tenemos las cosas arregladas", resalta Miñambres. El Girona, recién descendido a Segunda, es el equipo que ha apostado por el sevillano. "Y con Claudio no hay por ahora ninguna propuesta por él que le satisfaga". Y habla también del joven Juan Hernández, al que pretendía el Lugo cedido, pero la rodilla que se rompió el año pasado le sigue dando problemas. "El miércoles le harán una artroscopia porque no acaba de tener buenas sensaciones en la rodilla", dijo.

decisión de pione sisto

El Celta tampoco cuenta con Pione Sisto, que rechazó una oferta del Aston Villa, que pagaba 10 millones de euros de traspaso. La contratación de un segundo atacante de banda dependerá de si Sisto sigue en Vigo o se va. "Todavia queda mercado y siguen preguntando por él. Ahora aquí no está siendo titular.Si ve un sitio en el que pueda desarrollar su carrera, mejor, pero siempre que también nos cuadre a nosotros", añade Miñambres.