Fran Escribá: "El equipo se acerca a lo que todos queremos"

Fran Escribá no podrá sentarse hoy en el banquillo de Balaídos, porque fue sancionado con dos partidos tras su expulsión en la jornada que cerraba la pasada temporada, pero confía en que le sigan sonriendo las estadísticas: tres victorias en Primera División suma en las ocasiones que estuvo ausente por sanción. Una de ellas sucedió en Vigo, cuando dirigía al Elche (0-1). Hoy, su Celta recibe al Real Madrid, en un partido que el preparador valenciano cree que se decidirá "en las áreas". Ve a su equipo preparado para iniciar el curso, a pesar de contar con importantes bajas como las de Okay, Mina y Mallo. Evita dar pistas sobre el once titular, aunque deja caer la posibilidad de contar con Pape Cheikh, el tercer "retornado" de este verano, y con Gabriel 'el Toro' Fernández, pese a ausentarse diez días en Uruguay, para acompañar a al mago Iago Aspas en el ataque.

Reconoce Escribá que para confeccionar el primer once de la temporada está "algo condicionado" por las lesiones. "Pero el equipo se acerca a lo que todos queremos. Llegamos bien, con independencia de que la pretemporada al principio los resultados gustaron más y los últimos partidos, menos. Nos condicionaron lesiones de gente importante. Nos falta un poco todavía, pero llegamos en condiciones de competir. Estoy convencido de que el equipo va a dar la cara desde el minuto uno", subraya.

"Vamos a intentar ser nosotros mismos. Desde lo que somos, intentar hacerle daño al rival, con independencia de cómo jueguen", sostiene el técnico del Celta al analizar las alternativas tácticas que manejó su homólogo Zidane en la pretemporada de los blancos (4-3-3, 4-4-2 y 5-3-2).

El Real Madrid se presenta en Vigo tras un verano irregular, pero Escribá recuerda el potencial de unos de los mejores clubes del mundo y lanza su previsión sobre lo que podría pasar hoy: "Contra los equipos grandes los partidos se deciden por quien está mejor en las áreas. El Madrid te obliga a defender muy bien, porque te genera cosas y luego tienes que proponer mucho. No vamos a renunciar a tener el control del juego. El equipo que esté mejor en las dos áreas estará más cerca de llevarse el partido", recalca el preparador céltico

Escribá se muestra más molesto por el intento de "indulto" a los jugadores sancionados por acumulación de tarjetas promovido por la federación, que a que continúe abierto el mercado de fichajes después del comienzo de LaLiga. "Esto sí me parece menos serio. Me parece grave. Uno prepara el partido contra el Madrid, con o sin Carvajal, pensando en si está o no. No es lógico que aún esté en el aire la decisión". El comité falló en contra a media tarde.

El entrenador del Celta resta importancia a los tropiezos del Real Madrid en la pretemporada y resalta el potencial del equipo blanco, al que ve peleando de nuevo por todos los títulos en juego. "La pretemporada está para ponerse en forma, para intentar ganar, pero también hay que ver el nivel de los rivales que tuvo el Madrid. Ha jugado torneos importantes contra equipos de máximo nivel y su entrenador ha ido haciendo pruebas", matiza.

Y considera que tiene bien estudiado al rival de hoy: "Hemos trabajado sobre las opciones que han trabajado ellos en pretemporada. Trabajamos sobre todo, porque es la pretemporada y hubo probaturas. Sí que creo que sé cómo van a jugar, y el sistema que van a utilizar, pero no estoy plenamente seguro", añade Escribá.