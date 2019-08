Escribá: "Estoy satisfecho porque había un gran rival delante"

El entrenador del Celta se marchó ayer a casa "satisfecho" con el rendimiento de su equipo ante la Lazio, a pesar de sufrir una derrota por la mínima frente al vigente campeón de la Copa italiana. Al técnico celeste le gustó la imagen de su equipo, que se presentó con un rombo en el centro del campo para paliar la falta de efectivos específicos en las bandas. Los célticos, según Escribá, tuvieron más presencia en ataque que en ocasiones anteriores. El preparador valenciano se muestra preocupado por los numerosos lesionados de su equipo ante el arranque de LaLiga contra el Real Madrid. Aunque los de Zidane tampoco han realizado una buena pretemporada, Escribá recuerda que el equipo blanco siempre cuenta con el potencial suficiente para pelear por el título en todas las competiciones. Sobre posibles refuerzos, el técnico del Celta desveló que la defensa "está completa" y que el club busca un medio centro y un atacante de banda.

A pesar de la derrota en la presentación oficial del equipo en Balaídos, Escribá destacó el juego de jugadores como Beltrán (autor del gol céltico), Denis Suárez y Brais Méndez. "Me quedo bastante satisfecho porque teníamos un rival muy fuerte", dijo antes de hablar de las variaciones tácticas: "El equipo se adaptó bien al nuevo sistema: Denis enganchado por detrás de los delanteros y así hemos creado fútbol de asociación. Pero sin que hubiera ocurrido nada nos encontramos con dos goles en contra", señaló Escribá antes de mostrar su preocupación por los numerosos lesionados, "porque la mayoría no van a llegar" al primer partido de Liga. Sí apuntó que Sergio Álvarez recibirá pronto el alta, así como Mallo y Okay, pero que sería muy arriesgado contar con el lateral y el medio centro, que no pudieron realizar pretemporada.

A una semana de iniciar LaLiga, el Celta busca al menos dos piezas más para completar la plantilla. "Atrás estamos completos. Necesitamos un medio de corte más defensivo y por fuera estamos faltos de gente", indicó el preparador céltico antes de analizar la actuación de Fran Beltrán, que cuenta poco para el actual técnico pero que ayer fue protagonista al anotar el tanto del conjunto vigués. "Es un jugador muy dinámico que a veces pierde la posición. Hoy ha trabajado bien, ha marcado gol y estoy contento con él y sé que nos va a dar mucho durante el año".

Habló también Escribá del sistema táctico empleado ayer, con cuatro centrocampistas en rombo: "El sistema creo que favorece al tipo de jugadores que tenemos. Con el 4-4-2 en rombo he quedado satisfecho, aunque Lobotka no es específico en esa posición de medio defensivo. A partir de ahí hemos visto mejor versión de Beltrán, de Brais y de Denis. Perdemos profundidad en las bandas pero ganamos en más llegadas a portería. Jorge Sáenz es una buena solución par el pivote porque tiene buena salida de balón", añadió sobre el posible once que puede presentar el sábado ante el Real Madrid.