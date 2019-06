El Celta B se juega el curso en Alcoy

A vida o muerte. Así se toman en Alcoy el partido de esta tarde entre el Alcoyano y el Celta B (18 horas, TVG 2) para decidir quién de los dos equipos continúa la próxima temporada en Segunda B.El conjunto céltico parte con la ventaja del gol obtenido por Emmanuel Apeh en el encuentro de ida, disputado la semana pasada en Barreiro. Una renta mínima con dos lecturas: para los locales, superable en un campo como El Collao que espera un gran ambiente; para los visitantes, un gran tesoro para evitar el descenso a Tercera División. La presión que pueda ejercer la afición desde unas gradas muy próximas al terreno de juego es a lo que se agarra el Alcoyano para intentar superar a un rival que se mostró superior en el partido de ida y que hoy recupera a Iban Salvador, un futbolista que se desenvuelve bien en los ambientes crispados. El internacional guineano, además, es el máximo goleador céltico, con diez tantos, con lo que el equipo vigués gana potencial en ataque ante un Alcoyano con más veteranía.

El resultado adverso obligará al entrenador del equipo local, Mario Barrera, a apostar por un once más ofensivo que el presentado la semana pasada en Barreiro. El preparador del Alcoyano confía en la ayuda que pueda prestarle la afición. "Sabemos que es complicado pero estamos totalmente convencidos de que lo vamos a levantar, y más con el apoyo de la gente, que va a convertir El Collao en una olla a presión", apuntó Barreda en la previa al vital compromiso.

Barrera duda si apostar por el central camerunés Patrick Fomeyem, que esta semana ha entrenado con limitaciones debido a un problema muscular. El técnico hispano-argentino no quiso precisar si habrá alguna sorpresa en el once después de que esta semana realizara alguna prueba con jugadores que normalmente no están siendo titulares. "Tenemos una forma de jugar muy definida y por un partido no la vamos a cambiar ahora", precisó sobre esta cuestión el técnico, quien destacó "la implicación del vestuario y las ganas que he visto durante la semana para que llegue el partido del domingo. Si por ellos fuera jugarían ahora mismo", subrayó.

En el vestuario del Alcoyano reina la ilusión por remontar el resultado de Vigo. El futbolista Michael Anaba apela a términos bélicos para definir el duelo ante los célticos. "Esto es una final, es como ir a la guerra porque no hay marcha atrás y nos toca actuar, ya no valen las buenas palabras porque fracasar en este partido significaría el descenso", señaló el centrocampista ghanés.

Rubén Albés, por su parte, ha convocado a todos los jugadores disponibles. No podrá contar con Alberto Solís, después de que el mediapunta tuviese que retirarse lesionado en el partido de ida. Se une así a las bajas de los lesionados Jacobo, Aarón Rey y Mancebo. Los célticos han viajado a tierras alicantinas con la ilusión de superar esta dura prueba. Aunque la renta es corta, saben que si marcan en El Collao tendrían muchas posibilidades de superar esta complicada eliminatoria. La presión ambiental puede ser decisiva si el partido llega igualado a los minutos finales.