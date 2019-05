Brais, Beltrán y Villar se quedan sin Europeo

El Celta no contará con ningún representante en el Europeo sub 21 que se va a disputar del 16 al 30 de junio en Italia y San Marino. El seleccionador española, Luis de la Fuente, no ha citado para el torneo a ninguno de los tres futbolistas del Celta que estaban en la primera preselección. Iván Villar no está entre los tres guardametas, Beltrán desaparece de la convocatoria después de haber sido habitual en la fase de clasificación y Brais Méndez ha pasado de ser convocado por Luis Enrique para la absoluta a quedarse fuera del Europeo sub 21.

La lista para el torneo la conforman: los porteros Unai Simón, Antonio Sivera y Dani Martín; los defensas Junior Firpo, Jorge Meré, Unai Núñez, Aarón Caricol, Martín Aguirregabiria, Jesús Vallejo y Pedro Porro; los centrocampistas Carles Aleñá, Marc Roca Alfonso Pedraza, Carlos Soler, Igor Zubeldia, Mikel Merino, Pablo Fornals, Dani Ceballos, Fabián Ruiz; y los delanteros Brahim Díaz, Borja Mayoral, Mikel Oyarzabal,Daniel Olmo, Rafa Mir y Manuel Vallejo.