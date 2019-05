Raúl García: "Hay que igualar la intensidad que ponga el Celta"

Raúl García aseguró ayer en Lezama que, en contra de lo que piensa parte de la afición del Athletic, que cree que igual a los jugadores no les interesa llegar a Europa por tener que jugar tres previas, él estaría dispuesto hasta a "no tener vacaciones" para disputar esas previas a las que les obligaría mantener la séptima plaza.

"A lo que se dice fuera no le doy importancia hasta cierto punto. Me da igual jugar previas, como si no tengo vacaciones y empiezo a jugar desde ya. Para mí, entrar en Europa es un objetivo tan bonito como si fuese la primera vez", dijo el jugador navarro, con mucha experiencia en clasificaciones europeas.

"Todas las tonterías que se dicen en ese sentido, llevo tanto tiempo en esto, que no le doy importancia", añadió un Raúl que, por otro lado, no cree que haya que hacer cuentas más allá de sumar "tres puntos".

"Ganar y a partir de ahí veremos", dijo, en todo caso avisando de que, en encuentros como el del domingo en San Mamés, ante rivales de la parte baja de la tabla "que se juegan la vida", como el Celta, el Athletic tiene que "igualar la intensidad" de salida del rival para que no les pase como en los dos últimos partidos, en los que Alavés y Valladolid les superaron claramente en la primera media hora de juego.

Homenaje a McNeill

Susan, hija de Billy McNeill, y John Clark, compañero del exjugador del Celtic recientemente fallecido, recogerán el premio 'One Club Man' de manos de Jose Ángel Iribar en el descanso del partido del domingo en San Mamés. McNeill será reconocido por desarrollar la totalidad de su carrera deportiva en un mismo club.