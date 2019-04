Aspas obra un sábado de resurrección en Balaídos

?? #CeltaGirona



??? @aspas10 (@RCCelta):



?? "Es una victoria muy necesitada después de la derrota en el @Metropolitano"



?? "Estos nos va a dar más fuelle para llegar con gasolina a los últimos partidos"



?? "Contento de poder celebrar estos tres puntos"

Ficha técnica



El. La vuelta de Aspas y la entrega enloquecida de la afición ha supuesto un antes y un después, es el engranaje perfecto para que los de su alrededor funcionen, el motor de este equipo que ya ha sumado 10 puntos en las últimas cinco jornadas, en un tramo final de temporada que puede determinar quién se queda o quién cae al pozo del descenso en la competición doméstica., del Celta en Europa, y es que, quién no se ha hecho la pregunta: ¿Qué habría pasado si esa maldita lesión de Aspas contra el Barça solo fuese un sueño? Los de Escribá obraron 45 minutos espléndidos, de los mejores de la temporada, con carácter, llegada y pegada. Algo inusitado durante los últimos meses, ese largo invierno de noventa días sin el mago de Moaña . El premio llegaría en el 34.: balón para Okay , que avanza en campo propio, se la entrega a Aspas, este circula hacia la izquierda, donde recoge el guante Boufal , quien, en una emboscada hacia el área, le devuelve el testigo a Balaídos , prácticamente lleno, enloquecía de nuevo, regresaba el espíritu de Villarreal, Huesca y Real Sociedad, una demostración de superioridad que, sin Aspas, se invertía.Tras romper el hielo,, pero el Girona no hacía méritos para balancear el marcador y así se llegaría al descanso.En el segundo acto,. Portu enfriaría a todo el estadio en el 53 con un zarpazo desde el balcón del área ante el que nada pudo hacer Rubén Blanco , ni siquiera el VAR, que revisó un posible fuera de juego si acaso hubiera intervenido en la jugada Stuani, pero la tecnología corroboraría el empate.A pesar del golpe,pico y pala hacia la caseta rival hasta que: encara a la defensa albirroja y conecta un disparo ajustado inapelable para Bono. Balaídos volvía a soñar, miles de gargantes vibraban otra vez, llegaba el Domingo de Resurrección por adelantado con Aspas como estampa a quien rezar. Es Semana Santa y hay que creer más que nunca.Los de Príncipe tienen cinco citas por delante para sellar la tranquilidad:, fuera;en casa;fuera; yen la jornada final. Ahora mismo, los celestes se sitúan en el, a 5 del Eibar, 15º, y a 3 puntos del descenso tras el empate de ayer del Valladolid.Esto decíaal término del partido en los micrófonos de Bein LaLiga:Así valorabael choque en Balaídos:Néstor Araújo decía esto en la televisión:

2 - RC Celta: Rubén; Hugo Mallo, Araujo, Cabral, Olaza; Lobotka, Okay, Boudebouz (Jozabed, min. 87), Boufal (Hjulsager, min. 79); Aspas (Costas, min. 90), Maxi Gómez



1 - Girona FC: Bono; Pedro Porro, Alcalá, Bernardo, Raúl García (Soni, min. 84); Roberts (Juanpe, min. 45), Pere Pons, Douglas Luiz, Aleix García (Borja García, min. 45); Portu, Stuani

Goles: 1-0, Aspas (min. 34); 1-1, Portu (min. 52); 2-1, Boufal (min. 69)



Árbitro: Del Cerro Grande (comité madrileño ). Amonestó con tarjeta amarilla a Okay y Boufal por parte del RC Celta; a Douglas Luiz por parte del Girona.



Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo tercera jornada de la Liga Santander disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 20.546 espectadores