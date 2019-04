Rubén Blanco: "Nos vamos a jugar toda la temporada en seis partidos"

"Nos vamos a jugar toda la temporada en seis partidos". Así de tajante mostró ayer Rubén Blanco tras recibir en A Madroa el premio Estrella Galicia al mejor jugador del Celta en el pasado mes de marzo. La última derrota firmada en el Wanda Metropolitano no ha hecho mella en el ánimo de la plantilla celeste que, tras recuperar a Iago Aspas, se ha quitado de encima "la sensación de impotencia" que acompañó al equipo durante los tres meses en que su estrella estuvo lesionado y afronta el futuro con optimismo, empezando por el duelo de este sábado frente al Girona, que el guardameta no ha dudado en calificar de "final".

"Fuimos con ganas al Wanda Metropolitano y creo que no hicimos un mal partido en un campo difícil y ante un rival de mucha entidad. No pudo ser, pero lamentarnos no sirve de nada porque el sábado tenemos otra final", subrayó en rueda de prensa Rubén, que destacó la dificultad del envite contra los de Eusebio Sacristán. "El Girona es un rival que conocemos bien. Es un gran equipo, que lleva una dinámica negativa y está en una situación parecida a la nuestra. Es un partido en el que ambos nos jugamos mucho, pero más nosotros porque jugamos en casa", agregó.

La victoria, más que la posibilidad de dejar la portería a cero ante los de Eusebio, es la mayor preocupación de Rubén. "La línea la tenemos bien marcada y sabemos adonde vamos. Confío en hacer buen partido y conseguir los tres puntos. Yo quiero ganar, me da igual cómo", apuntó el mosense. "En los dos últimos partidos en casa no dejamos la portería a cero y yo tan feliz. El partido ante el Girona es una final. De perder se ponen cosas complicadas, no difíciles. Ganar es un paso importante, aunque tampoco definitivo "

Rubén rechaza hacer cuentas sobre cuántos puntos serán necesarios para garantizarse la salvación esta temporada. "Nos equivocaremos si hacemos cuentas porque todos nos jugamos mucho", señaló el canterano, que destacó la importancia de la afición para ayudar al Celta a permanecer en Primera División. "La afición es importantísima. "Conseguir remontar partidos es complicado y sin la afición más. En el partido del Villarreal, no hubo ningún reproche hacia el equipo y es importantísimo. En los peores momentos siempre aparecen", agregó.

Aunque es partidario construir la permanencia partido a partido, al guardameta mosense no se le escapa la importancia de la secuencia de tres partidos (Girona en casa y Espanyol y Levante a domicilio) que el equipo vigués afrontará en solo ocho días antes de la visita del Barcelona a Balaídos. "Somos conscientes de que el partido está en medio de semifinales de Champions pero el Barcelona es el Barcelona y tenemos partidos antes mucho más importantes", observó. Rubén, que puntualizó: "La próxima semana tenemos otra vez tres partidos en poco tiempo y queremos conseguir como la anterior semana una cantidad de puntos importantes".

El canterano no se conforma con sumar siete de puntos de nueve, como ocurrió recientemente ante el Villarreal, el Huesca y la Real Sociedad "No nos hemos marcado ningún objetivo concreto. Queremos hacer nueve de nueve. Esta semana es muy importante. No te das cuenta y han pasado tres partidos. Puntuar en los tres sería muy importante", manifestó.