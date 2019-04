El club no cuenta con Motley para la fase de ascenso

El Celta Zorka no cuenta con la alero americana Adrienne Motley para la fase de ascenso. La jugadora se desplazó, con permiso del club, a los Estados Unidos para ser tratada por un médico de su confianza, pero los mensajes que le hacía llegar al club siempre eran los mismos, indicando que tenía mucho dolor y que la recuperación no marchaba por buen camino. El club le había reservados billetes para volver ayer y estar, por lo menos, con sus compañeras en la fase, pero no voló. Lo último que saben de ella es que les dijo que un viaje tan largo le producía muchísimo dolor, por lo que no cuentan con ella.