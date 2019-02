José Bordalás: "Respetamos mucho al Celta"

José Bordalás, entrenador del Getafe, consideró ayer que pese a ir quintos su equipo no debe pensar en los puestos europeos sin haber certificado antes la salvación matemática. "No es nuestro objetivo. Somos el cuarto presupuesto más bajo del campeonato. Tenemos virtudes pero tenemos limitaciones. Asentados no estamos, nadie está asentado en Primera. Equipos que llevan muchos años están en descenso actualmente. Es la mejor liga del mundo, tiene una igualdad tremenda", dijo.

"Hasta que no consigamos los puntos que nos den matemáticamente la salvación no podemos hablar de algo más, sería una temeridad por mi parte, engañarnos a nosotros y a la gente. Absolutamente nadie duda de que vamos a trabajar para quedar lo mas arriba posible porque el equipo lo ha demostrado en lo que llevamos de temporada y ya en la temporada anterior", añadió Bordalás.

Pese a ello entiende que la gente se ilusione aunque en algunos aspectos el equipo sigue igual que en semanas anteriores: "Nosotros pensamos en el partido contra el Celta, en nada más. Queda mucho campeonato, hay una igualdad tremenda. Hace algunas semanas teníamos el descenso a once puntos y ahora a nueve".

"Todo se comprime y se iguala. No estamos mejor que hace varias semanas porque hay menos distancia con el descenso. Vamos partido a partido, pensamos en el de mañana que va a ser muy disputado, difícil, complicado y contra un gran rival", indicó.

Del Celta consideró que tiene una plantilla confeccionada para estar en Europa al margen de no haber cosechado buenos resultados y quiso no hacer caso a las estadísticas que dicen que los vigueses solo ganaron una vez como visitantes en el Coliséum Alfonso Pérez. "Es un buen equipo. No creo en las estadísticas anteriores, no te garantizan absolutamente nada. Lo único que nos puede dar garantías es que hagamos un buen partido, que juguemos bien, que podamos superarles. Pero la clasificación no significa nada", opinó.

"Ellos son muy buen equipo, con jugadores de un grandísimo nivel. Les respetamos mucho, tienen mucha necesidad de sumar puntos y no van a concedernos absolutamente nada. Partido difícil, complicado. Tendremos que estar a un gran nivel", agregó.

Asimismo se congratuló de que en el rival pueda estar el atacante Iago Aspas: "Es una buena noticia para ellos y para el fútbol. Es un magnífico jugador y los que amamos el fútbol pensamos que deben estar los mejores. Él es un grandísimo jugador y es una buena noticia para ellos. Siempre deseo que los jugadores no estén lesionados, que puedan participar y disfrutar", declaró.