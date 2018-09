Antonio Mohamed: "Hicimos un partido perfecto"

Antonio Mohamed no ocultó tras al choque su satisfacción por la solvente victoria conseguida por el Celta frente a uno de los grandes equipos del campeonato. "Hicimos un gran partido en todas las líneas. A partir del error, el equipo ganó confianza y fue justo ganador. Para ganarle a un rival así hay que hacer un partido perfecto y lo hicimos perfecto. Fue una buena actuación", resumió el preparador celeste, que recordó que el primer puesto provisional al que el Celta se aupó tras el partido no es más que una anécdota, pero valoró la solidez mostrada por el equipo frente a un gran adversario y se mostró encantado con la respuesta del público. "Estamos satisfechos pero esto recién comienza", advirtió. Y agregó: "Competimos para ganar y lo más importantes es que le damos una alegría a la gente, que se siente orgullosa del equipo que ve. Se puede jugar bien o mal, pero la entrega no se puede negociar".

Antonio Mohamed apreció también la reacción de Iago Aspas, que anotó un gol, tras quedarse sorprendentemente fuera la víspera de la primera lista de Luis Enrique como seleccionador nacional. "Seguramente tenía un poco de desazón porque quiere estar en la selección pero no es nada definitivo y él hoy lo demostró con un gol", apuntó el técnico, que no se arroga el mérito del triunfo. "El que ganó fue el Celta", subrayó.

El entrenador céltico se refirió también a la situación de los jugadores transferibles a los que el Celta no ha logrado colocar en el mercado estival. "Los que se quedan pueden jugar todos. Cuento con todos los que tengo. Ya se cerró el libro y tengo en consideración a todos", aseguró.

Mohamed destacó también la eficacia defensiva mostrada por el equipo a balón parado frente a un consumado especialista en la estrategia ofensiva como el Atlético de Madrid. "Es el objetivo que nos propusimos desde que llegamos. Éste es el objetivo. En los tres partidos que jugamos no remató nadie. Los jugadores creen y esto es lo más importante", manifestó.