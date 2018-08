La oposición de Mos, contraria a la modificación del PXOM para construir la ciudad deportiva del Celta

Con la decisión anoche del BNG de no apoyar la modificación del PXOM de Mos para la ciudad deportiva del Celta, el gobierno local, que preside la alcaldesa del PP Nidia Arévalo, se queda solo en el apoyo del proyecto.

Los nacionalistas acordaron en una asamblea no apoyar la modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal que permite construir la Ciudad Deportiva cuando este se presente a pleno, con un "rotundo no" tanto en el aspecto del espacio deportivo como en el área comercial asociada "porque non podemos andar con medias tintas", según explicó a Faro del portavoz nacionalista en el Concello de Mos, Anxo Aldea Moscoso.

Previamente a los nacionalistas ya se posicionó el PSdeG-PSOE, que informó también de su posición contraria después de mantenerse al margen "ya que entendíamos que era el momento de que las partes afectadas, comunidades de aguas y montes principalmente, hablaran", según informaron en un comunicado.

Para tomar la decisión, los socialistas valoraron distintos aspectos como "los impactos medio ambientales, el perjuicio que le va a suponer el pequeño comercio del entorno, el uso privado como sería un centro comercial, que haya que recalificar una zona catalogada hace escasos años como forestal protegida para uso comercial y los escasos beneficios para el vecindario".

El primer grupo municipal en mostrarse contrario fue GañaMos asamblea veciñal, que, incluso en un pleno celebrado el lunes, volvió a exigir a la alcaldesa que aclarase si ante la negativa de los comuneros de Tameiga pensaba acudir a la expropiación forzosa, lo que provocó una dura discusión en la que la regidora señaló que "nunca iría en contra los intereses de los vecinos" al insistir los de GañaMos en acusarla "de no tener la más mínima intención de parar este absurdo proyecto..." y de querer pasar con las excavadoras por encima del vecindario. "Déjelo claro, no siga ocultando sus propósitos" señaló el concejal de GañaMos, Roberto Rodríguez.

La mayoría absoluta del PP aún permitirá aprobar la modificación cuando se presente a Pleno, probablemente en octubre.