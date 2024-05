El alimento de origen gallego que ha vuelto locos a los británicos: "Parece un alien"

Si hay algo que caracteriza a un país es su gastronomía. España tiene una amplia variedad de productos y los extranjeros suelen caer rendidos ante nuestra cocina. Sin embargo, hay ciertos alimentos para nosotros son un auténtico manjar y que para aquellos que nos visitan son de todo menos algo que llevarse a la boca.

Así lo ha puesto de manifiesto el periódico británico 'Daily Mirror'. El diario compartió un artículo dedicado un alimento de origen gallego que no todos se pueden permitir y que a nosotros nos hace la boca agua. Pero parece que ellos no le ocurre lo mismo.

"La criatura marina que parece un alien con tentáculos e incluso 'sabe a mejillones" reza el titular de la noticia. "Un pez de aspecto extraño que muchas personas comparan con un demogorgon de 'Stranger Things'", completa el titular.

Percebes

El producto en cuestión son los percebes y la noticia nace de un un vídeo de TikTok en el que se muestra este alimento, como si de algo exótico se tratara. "El vídeo fue compartido por 'The Fish Society', una cuenta que muestra muestra animales de las profundidades y cómo se preparan para las comidas", explica el medio.

Los percebes no solo han llamado la atención de los redactores del periódico. El vídeo se ha llenado de comentarios de sorpresa ante este manjar de nuestra tierra. "Estoy convencido de que los mariscos son extraterrestres", "parece lo que sale de mi boca cuando me he tomado 1828378 cervezas", o "sobre mi cadáver" fueron algunas de las reacciones.