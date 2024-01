Las redes sociales se han convertido en la ventana que nos permite conocer que es lo que piensas de los españoles, nuestra cultura y gastronomía muchos de los extranjeros que han decidido mudarse a nuestro país. En la mayoría de las ocasiones, suelen caer rendidos a nuestro estilo de vida, pero las diferencias también sorprenden y mucho.

Eso es precisamente lo que les ha ocurrido a dos chicas cubanas que se dirigieron a un Gadis para hacerse con todo lo necesario para celebrar su última noche del año en Galicia y así lo quisieron compartir con sus seguidores de TikTok.

"Somos cubanas y resulta que estamos en un supermercado y queríamos hacer para el 31 chicharrones y la piel la botan aquí en Galicia. Es con la corteza de la piel del cerdo. Resulta que la pedimos, nos miraron como raro como diciendo para qué quieren eso. Y nos lo han dado gratis", revelaron de lo más sorprendidas.

"Me he quedado en shock. Eso en Cuba no pasa", terminaba diciendo antes de enseñar que en su carro de la compra no puede faltar una caja de cervezas de Estrella Galicia.