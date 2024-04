El marisqueo de Arousa afronta la campaña de verano con mucho pesimismo: “Solo hay cría”

Los meses de verano son muy importantes para los mariscadores. Entre julio y septiembre, la demanda de bivalvos se dispara y, con ella, los precios. Es, por lo tanto, una época de mucho trabajo tanto para las mariscadoras de a pie como para los “rañeiros”, pero que en condiciones normales se ve compensada por unos ingresos mayores. No obstante, el verano que se avecina podría ser muy diferente, hasta el extremo de que varias agrupaciones de la ría están sopesando solicitar el cese de actividad.

El patrón mayor de Rianxo, Miguel Ángel Iglesias, se ha puesto en contacto con sus homólogos de otros pósitos para solicitar una reunión urgente con el conselleiro de Mar, Alfonso Villares. “En estos momentos, no encuentras una almeja que dé la talla”, asevera Iglesias.

La situación en Rianxo es casi desesperada. Las mujeres de a pie ya llevan desde el invierno en cese de actividad, y recientemente los técnicos visitaron sus concesiones y concluyeron que lo mejor será extender el paro hasta septiembre. En consecuencia, este verano no habrá bivalvos de a pie de Rianxo en el mercado.

Los patrones mayores urgen una reunión con el conselleiro do Mar

No es mejor el panorama en las concesiones de a flote. El equipo técnico de la Cofradía ya ha empezado a elaborar los informes para solicitar el cese de actividad, y Miguel Ángel Iglesias considera que lo ideal sería parar durante un año entero, para dejar crecer la almeja pequeña que sobrevivió a los temporales de octubre y noviembre, o que nació después.

“En las concesiones no hay nada, tenemos cría pero no marisco de tamaño comercial. Es agarre de desove que no servirá para extraer hasta el año que viene”, sostiene Miguel Iglesias. Por ello, él considera que el cese de actividad debería ser de un año, para que la semilla de bivalvo que hay ahora, “pueda completar su ciclo biológico”. Y él está convencido de que esa medida debería ser homogénea en toda la ría de Arousa. “Lo normal es que si hay cría no estemos removiéndola”.

Pero ni siquiera está garantizado que los “rañeiros” puedan acogerse a la prestación por desempleo por cese de actividad, pues debe autorizarla la Consellería do Mar, y según el patrón mayor de Rianxo los técnicos de la Xunta están avisando de que no será fácil justificar que los mariscadores desde embarcación tienen que parar la extracción por culpa de las riadas de otoño, debido a que ha pasado mucho tiempo desde entonces.

“Esa es la razón por la que nos urge hablar con el conselleiro -afirma Iglesias-. Si en diciembre vimos mortandades en las concesiones de a pie de más del 90 por ciento, ¿es qué pensábamos que iba a haber marisco en los bancos de a flote? Claro que no, ese marisco también murió por las riadas”. Por todo ello, el patrón mayor de Rianxo observa con mucho pesimismo el futuro inmediato del marisqueo. “Tenemos las mismas expectativas que teníamos en diciembre, ninguna”.

Cambados

Los mariscadores de a flote de Cambados pronto vieron que la campaña en sus concesiones no iba a ser fácil. Tanto es así que a los pocos días de reabrirla, decidieron en una reunión ir a un cese de actividad. El martes de la próxima semana tendrán otra asamblea, en la que se votará por cuánto tiempo piden el paro. Lo más probable es que vaya desde los dos a los cuatro meses. Si gana la primera propuesta, los “rañeiros” estarían en disposición de trabajar durante la temporada de verano; si se aprueba el paro de cuatro meses, ya no.

“Las expectativas en el marisqueo a flote no son muy buenas”, admite el patrón mayor cambadés, Alejandro Pérez. En el sector tienen la esperanza de que la almeja que sembraron en septiembre pasado haya crecido lo suficiente para julio o agosto que viene, pero aún es pronto para saberlo.

“Tenemos las mismas expectativas que teníamos en diciembre, ninguna” Miguel Ángel Iglesias — Patrón mayor de Rianxo

En el caso de las mujeres, ellas sí siguen trabajando y no hay previsión de que vayan a solicitar el cese de actividad, pero las riadas de finales de 2023 también les han causado problemas. “Están cogiendo el mismo tope de japónica, pero llevan meses sin coger almeja fina ni berberecho, porque murió todo”. Y lo más probable es que tampoco puedan extraer fina en verano.

“Se ve alguna cría en O Sarrido, pero aún es pequeña. Vamos a tener que comprar almeja y hacer resiembras”, advierte Alejandro Pérez. En este sentido, el mes pasado ya compraron dos millones de unidades, y la idea es adquirir otros dos millones dentro de unas semanas. Pero toda esa semilla tardará meses en alcanzar el tamaño comercial. La cantidad de almeja fina y de berberecho de Cambados que llegue este verano a la lonja será, en consecuencia, poco más que testimonial. “Es necesario preguntarse por qué los bancos marisqueros ya no son capaces de producir como antes”, concluye el patrón cambadés.

Vilanova

La situación en Vilanova es igualmente mala. La agrupación de a pie ya no tuvo campaña de Navidad, porque dejó de extraer el 20 de diciembre. Las riadas mataron casi todo su marisco, y ni siquiera pudieron trabajar durante las fiestas. El cese finalizaba en marzo, pero los técnicos han concluido que era demasiado pronto para retomar la extracción y lo prorrogaron hasta el 30 de junio. El patrón mayor de Vilanova, Lino Díaz, afirma que, “cría sí que hay, pero el problema es que desarrolla muy lentamente”.

Los “rañeiros”, por su parte, empezaron a trabajar el 8 de abril, y el día 18 ya no fueron. “Los técnicos ya recomendaban no abrir, pero en la asamblea se decidió probar. El primer día, entre 29 barcos solo cogieron un kilo de almeja fina y 750 gramos de babosa... Y el segundo día incluso fue peor”, señala Lino Díaz.

El patrón de Vilanova afirma que van a solicitar un cese de actividad hasta el 18 de agosto (prorrogable hasta el 30 de septiembre) y agradeció la implicación y facilidades que les están dando en este proceso en la Capitanía Marítima.

Las agrupaciones afrontan las primeras limpiezas de algas del año La mayoría de las agrupaciones de a pie ya han comenzado con la limpieza de las playas y la retirada de las algas. Las elevadas temperaturas de las últimas dos semanas han hecho que proliferasen estos organismos, de ahí que se haga necesario limpiar para evitar daños al marisco. La agrupación de Vilanova ha sido de las primeras en acudir a los arenales, y ya han realizado al menos tres limpiezas. Pese a que las mariscadoras están en cese de actividad hasta el 30 de junio -desde poco antes de la Navidad- la limpieza de los bancos marisqueros es fundamental para prevenir la mortandad de los bivalvos. El patrón mayor, Lino Díaz, explica que el Ayuntamiento de Vilanova está colaborando con maquinaria para el traslado de las algas, que se depositan posteriormente en unas finas particulares que han localizado las directivas de la agrupación. Este es, precisamente, uno de los asuntos a resolver con las algas de las playas. ¿Cómo y dónde aprovecharlas?

Suscríbete para seguir leyendo