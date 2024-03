Cambados presenta una queja contra Política Social ante la Valedora do Pobo

Por el momento no ha tenido mejor suerte con la Xunta la plataforma de familiares de usuarios de la residencia. La asociación Defensa do Asilo de Cambados ha solicitado tres veces por correo electrónico una reunión con el delegado de la Xunta de Galicia en Pontevedra, pero no les han contestado ni una sola vez. La asociación ya se ha reunido por vía telemática con las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y de forma presencial con la Diputación de Pontevedra.

Su intención ahora era abordar el asunto con Política Social, después de que en la Diputación les dijesen que la competencia en la materia era autonómica. Pero no han obtenido respuesta alguna desde Santiago. El presidente de la plataforma, Fernando Patricio, ha manifestado que después de Semana Santa convocará una reunión con los asociados para abordar los próximos pasos a dar.

Por lo demás, los vecinos siguen inmersos en la incertidumbre de no saber qué pasará con sus parientes dentro de seis meses o un año. La congregación religiosa les transmitió que la venta del pazo de Montesacro no era inminente, y que de hecho no tenían ninguna oferta en firme, pero que tampoco iban a mantener la actividad asistencial de forma indefinida, ya que en estos momentos se ha convertido en deficitaria. De hecho, ya hace tiempo que no admiten nuevos usuarios. También se comprometieron a avisar con tiempo a las familias del cierre de las instalaciones, para que puedan buscar una alternativa.