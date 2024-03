Defensa do Asilo propone a la Diputación un convenio para comprar Montesacro

La diputada de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación, Sandra María Bastos Míguez, se desplazó ayer a Cambados para reunirse con una delegación de la Asociación en Defensa do Asilo. Al término del encuentro, el colectivo vecinal difundió un comunicado, en el que explican que han propuesto a la Diputación la posibilidad de participar económicamente en un convenio con otras administraciones para comprar el pazo de Montesacro, y evitar de este modo el cierre de la residencia.

La reunión fue muy cordial, y la diputada escuchó los planteamientos de los vecinos, pero tal y como estaba previsto no se comprometió en nada, ya que la competencia en este asunto corresponde a la Xunta de Galicia. El cometido de la Diputación, añadió Bastos, consiste en financiar a los Concellos de menos de 20.000 habitantes (entre los que se encuentra el de Cambados) para apoyarles con la gestión de los servicios sociales, la contratación de personal o los planes de ayuda de emergencia o en el hogar.

Defensa do Asilo trasladó a la diputada, “la posibilidad de cofinanciar a través de un convenio entre administraciones la compra del asilo para su gestión pública, realizando un convenio similar al que se firmó en 2014 para la construcción de una nueva plaza de abastos en Cambados, y consideramos que esta fórmula sería la idónea para este caso”, afirman los vecinos.

La asociación agradeció públicamente en su comunicado la buena disposición de la diputada provincial, indicando que “ha tenido un gesto que apreciamos profundamente”. Ahora, el colectivo quiere tener un encuentro con la Xunta de Galicia. Ya pidieron una reunión, pero como no les contestaron volverán a solicitarla. Su intención es verse con el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra.

La de la Diputación ha sido la segunda reunión de la Asociación en Defensa do Asilo de Cambados. La primera fue telemática, con la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Allí les transmitieron que hace ya tres años que decidieron vender el pazo de Montesacro debido a la falta de vocaciones, que por el momento no tienen ninguna oferta en firme, y que ya no admiten nuevos residentes desde hace meses.

También manifestaron que estarían dispuestos a cobrar en varios plazos el importe de la venta del edificio, para facilitar su adquisición por parte de una administración pública.