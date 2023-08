El psiquiatra Rojas Marcos y un hijo de Alfonsín, nuevos embajadores del albariño

El Capítulo Serenísimo do Albariño organiza algunos de los actos más solemnes de la fiesta. Estos arrancan con la concentración de medio centenar de cofradías enogastronómicas de toda España y Portugal en el Auditorio da Xuventude, a las doce del mediodía. De allí, partirán a pie hacia el pazo de Fefiñáns, donde se celebrará un año más la investidura de los nuevos cabaleiros. Está previsto que la conduzca Alberto Núñez Feijóo, pues el presidente nacional del Partido Popular sigue siendo Gran Mestre del Capítulo Serenísimo pese a dejar la Xunta de Galicia en la primavera de 2022.

Serán investidas donas Ana Rodríguez Carril, gerente de la bodega ribadumiense Bouza de Carril, y la periodista Lucía Rodríguez Vázquez, que presenta un popular programa de la Televisión de Galicia. En cuanto a los cabaleiros, además de los ya mencionados Rojas Marcos y Ricardo Alfonsín, recibirá la distinción Román Rodríguez, conselleiro de Educación.

En el acto se entregarán otras distinciones, como las Follas de Prata o los títulos de Xóvenes Albariñenses y de Albariñense de Honra. Así, serán homenajeados trabajadores o viticultores de varias importantes bodegas de la comarca, la portavoz del PP de Cambados, Sabela Fole, dos representantes de Portugal y la Fundación Juana de Vega, que ha desarrollado un gran trabajo de promoción del rural.

A mayores, el Capítulo Serenísimo hará un doble hermanamiento, con la Real Cofradía del Vino de Monçao-Melgaço, y con la Cofradía de El Desarme de Oviedo, que todos los años, desde hace casi dos siglos, organiza una comida cada 19 de octubre en la que no pueden faltar los garbanzos con bacalao ni las espinacas.

Finalizados los actos protocolarios del Capítulo, la actividad oficial se trasladará al parque de Torrado, donde se celebrará la comida de confraternidad. Será a media tarde, a los postres, cuando se dé a conocer el nombre de las tres bodegas ganadoras del concurso.

Pero, más allá de la programación institucional, en Cambados hay multitud de eventos para pasar el día, desde tomar un vino con los amigos o la familia en las casetas del Paseo da Calzada o cualquier local de hostelería, hasta disfrutar de las múltiples propuestas musicales. Hoy sábado, por ejemplo, habrá hasta media docena de conciertos en otros tantos puntos de la localidad. El primero de ellos es a las 16.00 horas, y consiste en una “nortada electrónica” en la Praza do Con, de San Tomé. El concierto de Fefiñáns es a las diez de la noche, y tocan Stay Homas, Cuernicornios y Velvet Crub.

Los catadores del concurso destacan la frescura y la “acidez frutal” de los vinos Rías Baixas

Un total de 55 vinos albariños Rías Baixas de la añada 2022, que fue calificada por el pleno del Consello Regulador como “muy buena”, fueron valorados en la trigesimoquinta edición de la cata concurso de la fiesta de Cambados. La cata se celebró entre el jueves y ayer viernes en el Parador de Turismo, y el nombre de los ganadores se dará a conocer mañana, al término de la comida oficial. En general, los 24 catadores del panel han puesto de manifiesto la dificultad a la hora de escoger los finalistas, debido a la gran calidad de las muestras presentadas. Todos ellos han coincidido en destacar la frescura, acidez y equilibrio de estos vinos, que invitan a maridarlos con todo tipo de gastronomía. Kristell Monot, jefa de sumilleres del restaurante Mugaritz (Rentería, Guipúzcoa) con dos estrellas Michelín, destaca que se trata de un “vino con fluidez, fresco, no pesado, vibrante, crujiente como me gusta llamarlo a mí y que te pide más. Quizás ese es el gran secreto del albariño, que te pide más”. Por su parte, Pepe Ferrer, periodista y colaborador en Canal Sur Radio y embajador de los vinos de Jerez, destacó de los vinos Rías Baixas “su frescura. Lo tengo claro. Esa acidez frutal que detectas en el primer sorbo de una copa de Rías Baixas te hace despertar el paladar, es como si nuestro sentido del gusto dijera: aquí va a pasar algo, aquí nos vamos a divertir”. Ferrán Imedio, periodista de El Periódico de Catalunya, destacó que los Rías Baixas “son vinos emocionantes, que te mueven por dentro un poco. No son vinos aburridos, tienen fuerza”.