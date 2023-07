El Alén Metal Fest confirma su tendencia al alza tras su tercera edición

La tercera edición del Alén Metal Fest se saldó con un balance satisfactorio. Jorge Santos, miembro de la asociación Indanonvaidesta, organizadora del evento, considera que “fue la mejor de las tres ediciones. Hemos contado con más gente que otros años y, por encima de todo, se desarrolló bajo los cauces previstos y sin problemas de ningún tipo”.

Un total de cinco bandas formaron el cartel del evento que se desarrolló el pasado sábado en A Xunqueira. Concretamente, Salavelatoria, Dormanth, Attick Demons, Dismal y Bloodhunter, hicieron sonar a todo volumen sus temas de un estilo que se caracteriza principalmente por sus guitarras fuertes y distorsionadas, ritmos enfáticos, los sonidos del bajo y la batería son más densos de lo habitual y la voz es generalmente aguda o gutural.

Al respecto de la afluencia de público, Jorge Santos apunta que “hemos tenido una media de 700 personas y en el momento de mayor pico rondamos el millar. Pienso que está muy bien porque hablamos de un festival que todavía no está muy arraigado y en que el metal no es una música de referencia. Está claro que no nos podemos comparar con otros festivales como el Atlantic Fest o Revenidas, pero poco a poco vamos dando pasos hacia adelante”.

Sobre las 20.00 horas comenzó a sonar la música en A Xunqueira. Alrededor de una hora de duración por cada una de las cinco bandas, fue lo que se extendió el Alén Metal Fest. Una cuestión que también trae consigo alguna queja de los vecinos por el alto volumen de la música que caracteriza al heavy. En este sentido, Jorge Santos considera que “es un tema que siempre nos planteamos todos los años. A nosotros no nos llegó ninguna queja, pero también es verdad que tratamos de ajustarnos lo máximo a los tiempos para que a una hora prudente, para ser un sábado, todo esté terminado”.

En la misma línea, recuerda el representante de Indanonvaidesta que “el Alén Metal Fest seguirá haciéndose si Vilagarcía lo quiere. Sabemos que nos gusta un tipo de música que no es para grandes mayorías, pero también reivindicamos nuestro derecho a disfrutar”. Seguir evaluando y mejorando diferentes aspectos es la línea a seguir por la organización, “estamos contentos, pero siempre hay muchas cosas por pulir. Ya estamos viendo y estudiando cosas para seguir creciendo siempre dentro de nuestras limitaciones”.

Se baraja un posible cambio de emplazamiento

Una de las cuestiones que está sobre la mesa en el balance de la asociación organizadora es la referida a un futuro cambio de emplazamiento, siempre dentro de Vilagarcía. Todo ello con el único objetivo de evitar cualquier tipo de molestia hacia los vilagarcianos al respecto del ruido. Que el crecimiento del Alén Metal Fest va de la mano de encontrar otro lugar más apropiado para ello que el parque de A Xunqueira no ofrece duda. Un salto hacia adelante que ahora mismo es una quimera para Aindanonvaidesta. “Hacer el festival en otro lugar supondría un aumento considerable de los costes de producción”.

El propio Jorge Santos no oculta que se ha pensado en lugares como la playa para futuros festivales. “El Atlantic Fest ha demostrado que en la playa se pueden hacer cosas muy buenas, pero también es verdad que ha habido quejas vecinales al respecto”. Un lugar que es del agrado de la organización es el campo de fútbol del IES Castro Alobre.

Santos entiende que “hace muchos años hay hubo muy buenos conciertos y es un lugar céntrico y retirado a la vez. No nos disgusta para nada, pero habría que estudiar la viabilidad. Nosotros ahora mismo somos un festival hecho por voluntarios y con entrada gratis, aunque nos gustaría seguir poco a poco hacia arriba”.