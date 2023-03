La "guerra de la mejilla" aviva el cisma en el PP

Y no solo ellos, sino que también la piden dirigentes provinciales y autonómicos que temen un gran tropezón.

Las agrupaciones locales del PP, sobre todo las situadas en puertos clave para la acuicultura, no las tienen todas consigo ante las elecciones. Temen que la “guerra de la mejilla” les pase factura, de ahí que demanden una solución urgente.

“Los percebeiros son 300 y los mejilloneros, 15.000”. Este es el demoledor argumento, al menos desde una perspectiva electoral, que manejan diversas agrupaciones y dirigentes del PP a nivel local, provincial y autonómico en relación con la “guerra de la mejilla”.

Las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina, y el conflicto creado no hace más que complicarse, por lo que algunos dirigentes conservadores temen que pueda tener graves consecuencias políticas.

Reuniones de partido

Así lo advirtieron en diferentes reuniones internas mantenidas por el PPdeG en los últimos meses. En las últimas haciendo especial hincapié en que algunas agrupaciones se están encontrando con “enormes dificultades” para completar sus candidaturas, “ya que aún siendo de los nuestros, hay gente que no quiere ir en la lista porque no comparte lo que se está haciendo con la mejilla y teme que no nos voten ni los más afines”, explican diversos candidatos y alcaldables.

Algunos confirman la “enorme preocupación existente”, que va desde la agrupación del pueblo costero más pequeño hasta las altas esferas del PP gallego y de la Xunta, donde tratan de apaciguar los ánimos y de encontrar una solución al problema generado.

Derogación del decreto

De ahí que cada vez se baraje con más fuerza la posibilidad de derogar el decreto de 2019 en el que se establecieron zonas vedadas para la recolección de mejilla, tratando de proteger más franjas del litoral para la explotación del percebe.

Son varios los barones del PP que abogan por la retirada de esas medidas y prefieren “dejar las cosas como estaban, para que los bateeiros puedan recoger la cría libremente, como hicieron siempre”.

Pero al igual que hay división ente los productores, ya que unos quieren ejercer presión y otros prefieren el diálogo, también la hay en el seno del PP.

Posturas enfrentadas

En este caso hay que decir que mientras algunos dirigentes apuestan por dar “marcha atrás” y rectificar, otros respaldan sin fisuras a la conselleira Rosa Quintana.

Los primeros temen que, “si esto no se subsana, al final podríamos quedar mal tanto con los bateeiros como con las cofradías, ya que se están dando bandazos”.

Y los segundos sostienen que Rosa Quintana es una gran conocedora del sector del mar que hace siempre “todo lo necesario para ayudar tanto a bateeiros como a mariscadores y percebeiros”.

Proteger a las dos especies

Los que así opinan consideran que las restricciones establecidas son el mejor modo de proteger las dos especies: mejilla y percebe.

Unos y otros hacen cábalas para determinar el coste electoral que puede suponer para el partido de la gaviota la estrategia diseñada por Mar y el aumento del nerviosismo, tanto en los sectores implicados como en las filas conservadoras.

En lo que coinciden unos y otros es en señalar que Rosa Quintana “jamás actuaría de mala fe para dañar a ninguno de los colectivos del mar”, como también creen que “hay que solucionar este conflicto, de un modo u otro, a la mayor brevedad posible”.

Novedades decisivas

De ahí que algunos destacados miembros del PP lleguen a decir que esta misma semana, o puede que la siguiente, podrían producirse novedades decisivas en este proceso.

Va a influir lo que pueda pasar hoy con el paro convocado por una parte del sector “para exigir la anulación del artículo 13 del decreto 153/2019, en el que se da poder a las cofradías para decirnos a los bateeiros dónde podemos recoger cría y dónde no”, sostienen los convocantes.