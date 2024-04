La corporación defiende por unanimidad los descuentos en el parking de Xoán XXIII

Todas las fuerzas políticas representadas en el pleno de Vilagarcía defendieron ayer la conveniencia de establecer descuentos o bonificaciones en los precios del aparcamiento subterráneo de Xoán XXIII, que el Ayuntamiento gestiona de forma directa desde hace un mes. Estas rebajas se harán realidad una vez se apruebe una ordenanza específica sobre el asunto.

El aparcamiento volvió a centrar buena parte del debate en el pleno de ayer. Tras dos décadas de gestión por parte de Promociones Inmobiliarias del Pisuerga (Proinsa), una empresa que lleva desde 2010 en concurso de acreedores, el Concello ha recuperado la explotación del mismo. Aunque a efectos prácticos, ya es de gestión municipal, en la sesión de ayer se votó la incoación del expediente de liquidación del contrato de concesión administrativa y la gestión del servicio municipal directo.

El punto se aprobó con los votos a favor del PSOE, BNG y Esquerda Unida, y la abstención del PP. Juan Fajardo afeó a los sucesivos gobiernos socialistas que no rompiesen antes el contrato con Proinsa, ya que era evidente que no estaba cumpliendo el pliego de condiciones de la adjudicación, mientras que el PP atacó al gobierno municipal porque dejó sin contestar en más de una ocasión las propuestas de la empresa para resolver el contrato. El alcalde, Alberto Varela, contestó que el asunto se complicó con la entrada en liquidación de Proinsa, en 2010, y que si no se rescindió antes el contrato es porque la empresa solicitaba una indemnización demasiado elevada.

El regidor desveló que en época de Tomás Fole al frente del Ayuntamiento, la empresa llegó a solicitar dos millones de euros a cambio de renunciar a la explotación del aparcamiento. “Aceptar eso sí que hubiese sido un error”, advirtió a los concejales de la oposición.

En la situación actual, sin embargo, el Concello plantea una liquidación en la que no tendría que pagar nada a Proinsa, pues descuenta de la hipotética deuda contraída por resolver el contrato los gastos de reparación y puesta a punto del aparcamiento (valorado en 800.000 euros) o los reiterados impagos del canon anual.

El alcalde también afeó al PP su abstención, alegando que la liquidación del contrato debía ser aprobada por mayoría absoluta, y que de no ser por los votos favorables del BNG y Esquerda Unida, el asunto se hubiese visto abocado a la judicialización.

La oposición reprocha que el Plan municipal de Emergencias es de 2007

En el pleno se aprobó también por unanimidad el Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais, que fue redactado por la empresa pública Seaga. Se trata de un documento en el que, por ejemplo, se especifican las zonas en las que hay que evitar la acumulación de maleza para reducir el riesgo de propagación de incendios. En este punto, Esquerda Unida y el Partido Popular criticaron al gobierno municipal porque el plan de emergencias municipal que está en vigor es de 2007. Consideran que se trata de un documento completamente desactualizado, y que urge aprobar uno nuevo, adaptándolo a las nuevas infraestructuras y realidades del municipio. Sobre esto, la portavoz del gobierno, Tania García, aseguró que es un asunto que está sobre la mesa y en el que ya está trabajando el jefe del Servicio Municipal de Emerxencias, pero que el plan debe redactarlo una asistencia externa, y que eso supone un coste económico elevado. El BNG, por su parte, señaló sobre el plan de incendios forestales que el actual documento obvia el gran número de “sobreiras” que hay en Vilagarcía, y que no explica la elevada actividad incendiaria en la vecina parroquia caldense de Saiar.

