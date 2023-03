Mujeres bateeiras de Opmega

La Organización de Productores de Mejillón de Galicia (Opmega) presenta una exposición en la que bucea en el pasado para visibilizar el histórico papel de las mujeres en el sector acuicultor.

Es una exposición fotográfica que surge de la colaboración de Opmega con la Asociación Mulleres Salgadas, y que han contado con el apoyo del Concello de Vilagarcía, a través de la Concejalía de Igualdad.

Se titula “Mujeres bateeiras; el mejillón a través de las manos de las mujeres” y está compuesta por una veintena de fotografías tomadas desde 1952 hasta la actualidad que se reparten en diez paneles informativos.

Con ellos se trata de “poner en valor el papel de la mujer en la mitilicultura gallega, del que forman parte más de 1.600 profesionales, según los últimos datos oficiales”, explican en Opmega.

Pueden verse durante todo el mes en la calle Castelao de Vilagarcía, “una zona de gran actividad comercial” en la que contemplar esta muestra documentada que refleja el papel de las mujeres en todas las fases de producción del mejillón.

Opmega trata de “reconocer la importancia de su trabajo dándole la visibilidad que no tuvieron durante muchos años”, sentencia la entidad que preside Ricardo Herbón.

Guillermo Pedrosa

El artista vilagarciano Guillermo Pedrosa ofrce “Xeometrías metamórficas”. Una exposición y venta de obras abstractas que puede disfrutarse en la primera planta del centro comercial Arousa, en Vilagarcía.

Hasta el 15 de marzo.

Brais Vidal

El joven artista Brais Vidal puede ser considerado un auténtico experto en lo que se conoce como pop art, un movimiento surgido a finales de 1950 en Inglaterra y, más tarde, en 1960, en Estados Unidos, cuyas obras se caracterizan por reflejar todos los aspectos de la vida y la cultura popular del momento.

Fue un movimiento artístico revolucionario que expresaba la realidad de la época. En su caso presenta obras inspiradas en populares comics o dibujos animados que forman parte de la historia.

Exposición que puede verse hasta finales de mes en las paredes de la cafetería vermutería Stocolmo 2.0, en Vilagarcía.

Polas ponlas

El escultor vilagarciano Manolo Chazo expone su colección de últimas creaciones. Son piezas sobre diversos materiales que se enmarcan dentro del estilo característico del creador. Es la primera vez que se pueden observar estas esculturas.

Hasta el 2 de abril en el Espazo Torrado, de Cambados.

Galería de Arte Besada

Espacio expositivo y museístico abierto en 2012 por el artista local Carlos Álvarez Besada para “enriquecer la realidad artística de nuestro país desde la villa de O Grove”. Acoge obras de diferentes disciplinas, como la pintura, la escultura, el grabado, la serigrafía o la fotografía.

Exposición permanente en Rúa da Praza número 31, O Grove.

Acuario O Grove

Exposición permanente de todo tipo de especies animales que representan diferentes ecosistemas marinos de Galicia y otros puntos del planeta.

En Punta Moreiras.

Cacto

El Centro de Activación Cultural Torres de Oeste (Cacto) dispone de paneles informativos, una muestra de réplicas que contextualizan diferentes etapas de la historia de las Torres y varias unidades audiovisuales que permiten profundizar de forma interactiva en la historia de Catoira, de Galicia y de los vikingos.

Exposición permanente en el edificio situado, a modo de museo, en las puertas de acceso al recinto de las Torres de Oeste (Catoira).

Anxo Abalo

Homenaje póstumo al fotoperiodista Anxo Abalo (Pontecesures, 1962-Valga, 2018). Exposición en la que se muestran alrededor de 200 instantáneas pertenecientes a su archivo personal, provisto de más de 80.000 fotografías.

Durante todo el mes de marzo, en el Auditorio Municipal de Valga.

Museo de la Salazón

Exposición permanente de todo tipo de objetos relacionados con la industria salazonera y otras muchas actividades ligadas al mar.

En el espacio natural de Punta Moreiras (O Grove).

Mujeres en el Gato Negro

El centro artístico y deportivo Gato Negro acoge una exposición colectiva dedicada a las mujeres. Ana Briones, Ana Cancelo, Andrea Fernández Maneiro, Berta Lima, Carmen Cuervo, Carmela Taboda o Esther Bouzas son algunas de las artistas participantes.

También Jose Cuervo, Jose Miranda, Lian Xin, Luis Otero, Manuel Boullosa, María Martínez Redondo, María Soledad Souto y Marisé Canda, entre otros.

Hasta el 1 de mayo en las instalaciones de la sociedad Gato Negro, en Carril (Vilagarcía).

Medio ambiente

Navegación por la biodiversidad

El Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia promueve jornadas de avistamiento de aves y mamíferos marinos, rutas con comidas marineras a bordo, visita a islas e islotes como Rúa, Sálvora, Xidoiros o Cortegada y actividades intergeneracionales para menores de 17 años y mayores de 35.

Se trata del programa “Nuestro parque nacional a bordo del Chasula” y se centra en fomentar la navegación para reivindicar la biodiversidad.

Durante todo el año, a bordo del barco escuela “Chasula”. Salidas desde el puerto de Tragove (Cambados). Información e inscripciones en intramar@intramar.org o en el teléfono 690 843 488.

Aula de la Naturaleza

El centro de interpretación de la naturaleza ofrece sesiones audivisuales con todo tipo de documentales vinculados al medio ambiente, rutas de senderismo guiadas por espacios privilegiados de la comarca, juegos relacionados con hábitos de vida y consumo saludables, talleres de reciclaje y otras muchas propuestas.

Los miércoles, jueves y viernes, de 10.00 a 14.00 horas, y los sábados y domingos, de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. En Monte Siradella (O Grove).

Monólogos

“Ante todo mucha calma”

Aclamado a nivel nacional, Corbacho es uno de los veteranos monologuistas del país que suelen reírse de todo, de todos y de sí mismo. Es lo que hace en su último espectáculo, “Ante todo mucha calma”, un monólogo en el que Corbacho también se ríe de sus principios, su familia y hasta de los espectadores que van a verlo. Pero su meta es, sobre todo, que sean ellos los que se rían más.

En el Auditorio de O Grove, el 17 de marzo, a las 21.00 horas. Venta de entradas en woutick.es.

“Aquí tou”

Touriñán, uno de los grandes maestros gallegos del escenario y el humor, presenta “Aquí Tou”, un monólogo que se presenta como un espectáculo en el que hace un recorrido por su vida, desde su concepción en una noche de San Juan hasta un posible epitafio.

En el mismo mezcla realidad con ficción, ternura, picardía, anécdotas y cultura popular gallega.

El 2 de abril, desde las 19.00 horas, en el Auditorio Municipal de O Grove. Entradas, a 15 euros, en Ataquilla.com.

Magia

Pedro Volta

El afamado mago e ilusionista Pedro Volta, semifinalista de Got Talent y director artístico de Galicia Magic Fest, regresa a O Grove.

Lo hace con un show de magia en el que “acertará predicciones imposibles con los espectadores” y mostrará “una magia ultramoderna y emocionante inspirada en un sueño que tenía siendo niño, como era el de convertirse en astronauta”.

El sábado, desde las 18.00 horas, en el Auditorio Municipal de Monte da Vila.

Teatro

“Lázao de Tormes”

La compañía coruñesa Pedras de Cartón ofrece un espectáculo teatral para toda la familia, recientemente premiado en el Festival de Teatro Clásico de Almagro.

El 9 de abril, desde las 18.00 horas, en el Auditorio Municipal de Monte da Vila.

Ciclo infantil y familiar

Cambados disfruta este mes de un ciclo de teatro para toda la familia. El día 12 se representa la obra “Ninja”, a cargo de Ghazafelhos, y el día 19 será el turno para “Laika”, de Xirriquiteula Teatre. Se cerrará el mes con “Nina Ninette”, de la compañía Paula Quintas.

El Auditorio de A Xuventude de Cambados. Todas las funciones dan comienzo a las 18.00 horas. La entrada tiene un precio de 3,5 euros.

Talleres y cursos

Música represaliada

Taller impartido por el artista Xurxo Souto que servirá “para tomar conciencia de cómo el imaginario que impuso la dictadura franquista sigue funcionando en la actualidad”, alegan en el Concello de Catoira.

Se trata de “descubrir el esplendor musical que robaron a la sociedad haciendo un recorrido por los proyectos musicales destruidos tras el golpe de Estado de 1936 y reivindicar la dignidad de los artistas que sufrieron la represión”.

El 26 de marzo, a las 19.00 horas, en la Sala Celso Emilio Ferreiro, del edificio multiusos.

Cajeros-reponedores

Curso para formar a personas que quieran trabajar como cajeros o reponedores en supermercados. La formación se desarrollará entre el 20 de marzo y el 14 de abril.

El plazo de inscripción está abierto, en el teléfono 986 512 244 o en el correo electrónico arosa@cruzroja.es.

Actividad organizada por Cruz Roja de Vilagarcía.

Arte urbana

La agencia grovense White Coast Music llevará a cabo la segunda edición del Rolling Over O Grove. Habrá conciertos, batallas de gallos, danzas urbanas y graffitis, además de anunciar un proceso de selección de bandas para escoger artistas para actuaciones en distintos espacios. Además, propone diferentes jornadas en agosto con galerías de arte improvisadas y puntos de debate sobre música y derechos humanos.

El 1 y 2 de septiembre, en O Grove.

Escuela Municipal de Valga

Dirigida por la actriz Iria Acevedo Pérez, la Escola Municipal de Teatro de Valga trabaja con tres grupos diferenciados: infantil, juvenil y adultos. Se centran en aspectos como la expresión corporal, la presencia escénica, oralidad e improvisación, entre otros.

Los martes, en el Auditorio de Valga, hasta junio.

Estimulación cognitiva

Con el título de “Espreguiza a túa mente”, el Concello de O Grove ofrece un taller de estimulación cognitiva para grupos reducidos.

Los lunes y miércoles, de 9.00 a 10.30 y de 11.00 a 12.30 horas, y los martes y viernes de 9.00 a 10.30 y de 11.00 a 12.30 horas.

Música

“Xelmírez. Imaxes do Castellum Honesti”

La Banda de Música de Catoira estrena el día 18 el poema sinfónico titulado “Xelmírez. Imaxes do Castellum Honesti”, inspirado en las Torres de Oeste y quien fue primer arzobispo de Santiago e impulsor de la construcción de la Catedral compostelana, Diego Gelmírez o Diego Xelmírez (Catoira/Santiago 1068-Santiago 1140).

Es una obra del compositor José Luis Represas, quien “cuenta con una dilatada y exitosa trayectoria musical y ejerce, en la actualidad, como subdirector de la Banda de Música Municipal da Coruña”, explican en el Concello.

En el mismo concierto se interpretará el pasodoble “Margarita de Portocanles”, dedicado a la exconcejala Margarita Lobato y compuesto por el propio José Luis Represas.

La presentación del concierto correrá a cargo de Ana Represas Catalán, “autora de un análisis temático sobre el poema sinfónico ‘Xelmírez”.

“El musical de los 80 y 90”

La gira del espectáculo “El musical de los 80’s y 90’s” recala en el municipio vikingo para hacer reír, cantar y bailar al público.

El sábado 15 de abril, a las 18.30 horas, en el Auditorio Municipal de Catoira.

“Achégate ao Salón!”

Alice Wonder protagoniza el día 12 la segunda cita de la sexta edición de “Achégate ao Salón!”, el ciclo de conciertos matutinos organizado por la Concejalía de Cultura de Vilagarcía. Le seguirá Vega, el 16 de abril. Todas las actuaciones son en sesión vermú, a las 12.30 horas.

En el Salón García, en Vilagarcía.

Dakidarria actuará en el Vikinsons

La Romaría Vikinga de Catoira tiene una cita ineludible marcada en rojo en cualquier calendario, como es la del tradicional desembarco de los guerreros en las Torres de Oeste, cada primer domingo de agosto.

La segunda cita destacable puede ser la del festival Vikinsons, a celebrar la noche previa, de forma gratuita. Y ya hay un primer grupo cerrado: Dakidarría, que actuará en la playa fluvial gracias al programa Musigal de la Diputación de Pontevedra.

Otros actos

Pinchanogrove

Mañana arranca la cuarta edición de “Pinchanogrove”, una cita con la gastronomía en la villa meca que vuelve a escena después de tres años de parón.

Entre las actividades incluidas en el programa se encuentra la “Carreira de pinchos”, que lleva a los participantes a recorrer los negocios implicados en la campaña y les permite acceder a importantes premios. Más información e inscripciones en la web pinchanogrove.com.

Además habrá talleres o exhibiciones con profesionales de Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) como Ternera Galega, Queixo de Tetilla, Augardentes e Licores Tradicionais y Mel de Galicia.

No faltarán los conciertos y monólogos en la coctelería El Patio, como tampoco una ruta de magia por los locales participantes, además de regalos para los clientes de los mismos y sus mascotas, las cuales recibirán sus propios “pinchos”, a modo de pienso donado por Don Can y la Asociación Canina do Grove.

Incluso se anuncia “Degustando poesía”, una actividad conducida por Maricarmen Cacabelos, Iria Barros y Queco Fresco.

Habrá, igualmente, sorteos de lotes de vinos, viajes a Ons, bonos de pádel, de alojamiento en el Gran Hotel La Toja y el premio estrella, como es el viaje para dos personas a París con alojamiento en un hotel de tres estrellas.

En la presentación se desveló, igualmente, que los pinchos se venderán a 2,5 euros la unidad y que, como promoción, se servirá con ellos la cerveza Mahou y la copa de vino Montecillo a 2 euros.

Todo ello, como se indicaba hace días, en los establecimientos O 48 da Platería, O Trasno, Casa Abel, Misturas, Afuego, La Mamounia, Metropol, O Portiño y Gula.

Hasta el día 26 ofrecerán “una cómoda, variada, sabrosa y divertida ruta” aderezada con regalos, talleres, catas y demás iniciativas tendentes a dar a conocer los productos de O Grove y Galicia.

Los participantes podrán valorar cuáles son los mejores pinchos y conseguir puntos para obtener diferentes premios tanto calificando cada plato como completando la ruta, asistiendo a las actividades o accediendo a la web y las redes sociales de “Pinchanogrove”.