La lamprea abunda en las pesqueiras romanas del Ulla

La campaña de la lamprea iniciada hace casi un mes en el río Ulla ofrece resultados francamente dispares, aunque tampoco son fáciles de contrastar, ya que este producto no pasa por lonja y se vende directamente a pie de río.

Mientras los pescadores que la capturan con nasa butrón en aguas de Pontecesures dicen que brilla por su ausencia, los que usan las tradicionales “pesqueiras” que ya empleaban los romanos, aguas arriba, sostienen que hay abundancia.

Los primeros alegan que las nasas están vacías y que están largando menos aparejo que en otras ocasiones. Incluso insisten en que hay embarcaciones que se están dedicando a otros recursos porque la lamprea no aparece y no resulta rentable.

Los segundos, por el contrario, garantizan que en las tradicionales construcciones de piedra enclavadas en el cauce fluvial “se está pescando muy bien este año”.

20 o 30 por noche

Tanto es así que en algunas de las pesqueiras “estamos cogiendo entre veinte y treinta lampreas cada noche”, ya que en este caso las nasas se colocan a las ocho de la tarde y se levantan a las siete de la mañana siguiente, de lunes a viernes.

No son las únicas diferencias, ya que según indican los propietarios de los restaurantes consultados, la lamprea que captura desde embarcación el colectivo de los valeiros –con las nasas butrón que largan a la altura de Pontecesures y Padrón–, se comercializa a 50 y 60 euros la pieza, mientras que la “dama del Ulla” que se obtiene en las pesqueiras de Areas y Herbón sale a unos 30 euros la unidad.

Lo cierto es que el elevado caudal del río está influyendo de manera determinante en la campaña. “Hay tanta agua que la lamprea pasa por encima de las nasas que colocan en Pontecesures los valeiros, y además las intensas corrientes se las destrozan”, argumentan los titulares de las pesqueiras.

Piezas de más de un kilo

“Sin embargo, nosotros aprovechamos esas corrientes, por eso estamos pescando francamente bien”, añaden. Y además “son ejemplares de buen tamaño; todos por encima de un kilogramo de peso”, sentencian los titulares de las pesqueiras.

En cuanto a los valeiros consultados, uno de ellos apuntaba ayer que solo había capturado una lamprea en las nasas que había dejado en el agua desde el sábado.

Razón por la cual define la presente campaña como “un auténtico fracaso” antes de sentenciar que “si no hubo lamprea la semana pasada, coincidiendo con las mareas vivas y el viento del Norte, particularmente creo que ya no van a subir más este año”, es decir, que no cree que vayan a seguir remontando el Ulla para desovar.