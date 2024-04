Los sindicatos arousanos reclaman más inspecciones en las empresas para frenar el aumento de accidentes en el trabajo

El incremento de la siniestralidad laboral preocupa seriamente a los sindicatos. Y es que en 2023 fallecieron en la provincia de Pontevedra 18 trabajadores (15 en jornada y 3 in itínere). Aunque son menos que los 39 de 2022, el conjunto de los siniestros (incluyendo leves, graves y mortales) se disparó en un año de 9.363 a 10.662. Ante esta situación, UGT y Comisiones Obreras reclaman más inspecciones en las empresas y un importante refuerzo de la plantilla de Inspección de Trabajo para que los controles “sean ordinarios y dejen de ser algo extraordinario”, señaló el secretario comarcal de UGT, Ramón Vidal. “Los accidentes laborales fueron a más, no a menos, lo que significa que las políticas no están resultando”, agregó.

El sindicalista advirtió que un buen número de siniestros se concentran en nuevos empleos, es decir, que falla la formación en seguridad en el trabajo, cuyo día se celebra el 28 de abril pero al coincidir en festivo CC OO y UGT decidieron conmemorarlo ya ayer con una concentración frente al edificio sindical de Vilagarcía.

Por su parte, el secretario comarcal de Comisiones, Juan Bao, alertó que “la mayoría de las muertes fueron por caídas desde altura. Tenemos que responsabilizar a las empresas por no dar los EPIs suficientes a los trabajadores, deben dar una buena formación y protección”.

Precariedad en los cuidados

Los sindicatos realizaron ayer estas declaraciones en la presentación de la manifestación del Primero de Mayo, que recorrerá el próximo miércoles las calles de Vilagarcía desde las 12.00 horas.

La marcha saldrá de la plaza de Ravella, el lugar habitual escogido por CC OO y UGT para celebrar su movilización conjunta el Día Internacional del Trabajo. El itinerario será el mismo que el año pasado: Juan Carlos I, Castor Sánchez, Praza da II República, Conde Vallellano, Praza de Galicia, Padre Feijóo, Arapiles y regreso a Ravella a través de los jardines.

“Polo pleno emprego: menos xornada, mellores salarios” es el lema con el que los manifestantes recorrerán el centro de la capital arousana. Este año se hará especial mención a los cuidados “a nivel familiar, social y personal”, especificó Ramón Vidal. “Deben reforzarse la sanidad pública y los servicios públicos”, reivindicó.

Bao, de Comisiones, puso el acento en las trabajadoras del SAF, un sector feminizado y precarizado en el que las mujeres deben medicarse para soportar los dolores musculares y óseos derivados de mover a los usuarios sin medios adecuados.

