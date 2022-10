El Auditorio de O Grove presenta sus credenciales como teatro

Ya se estrenó con una obra de teatro (“Nais”), pero ahora llega una época decisiva para poner a prueba el flamante Auditorio Municipal Escuela de Música de O Grove. Y es que la Concejalía de Cultura, dirigida por la socialista Noemí Outeda, anuncia la organización del “Mes del Teatro”, en el que se esperan importantes representaciones sobre las tablas de Monte da Vila.

Es el caso de “Smoke on the water”, a representar el día 5 desde las 20.30 horas gracias al programa “Tornar as táboas” de la Diputación de Pontevedra.

Es una obra de la compañía Ibuprofeno Teatro recomendada para mayores de 14 años que se inspira en un texto de Santiago Cortegoso y muestra “las viciadas relaciones entre personajes con un mundo interior complejo”.

Cuenta con un destacado elenco de actores, formado, nada menos, que por Josito Porto, Belén Constenla, Adrián Ríos y María Costas, quienes dan vida a “un grupo de seres humanos degradados, frustrados, fracasados y perdedores que provocan ternura y compasión a partes iguales”.

Al margen de esta obra, cuyas invitaciones pueden retirarse desde el lunes en la Biblioteca y la Oficina de Turismo, el Auditorio acogerá “Feminíssimas” el día 13; una comedia de F. Carrodeguas, Noelia Blanco, Stephy Llaryora y Xavier Castiñeira.

Recomendada para mayores de 12 años, esta obra “nos invita a reírnos de nosotros mismos y nuestras incongruencias", indican en el Concello.

Doce para el 26 de noviembre anuncian la puesta en escena de “O Porco de pé”, de Producións Teatrais Excéntricas.

Se basa en una obra de Vicente Risco, con dirección de Quico Cadaval. Recomendada para público a partir de 13 años, muestra una historia de corrupción política y amor gracias al papel protagonista de Patricia Vázquez, Víctor Mosqueira y Evaristo Calvo.